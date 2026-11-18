Austria Wien, Ararat-Armenia, LASK – nach der Länderspielpause geht es für den FC Red Bull Salzburg gleich munter weiter. Haris Tabaković kann, wie berichtet, bis Jahresende nicht mehr eingreifen. Der Ausfall des Bosniers, der am Mittwoch operiert wurde, wiegt schwer. Schließlich erzielte er bislang 15 der 57 Saisontore, also mehr als ein Viertel aller Bullen-Treffer.