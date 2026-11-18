Beim Mannschaftstraining am Mittwoch waren zwei wichtige Spieler des FC Red Bull Salzburg wieder am Rasen in Taxham zu sehen. Nach einem freien Donnerstag steigen am Freitag die restlichen Nationalteamspieler ein.
Austria Wien, Ararat-Armenia, LASK – nach der Länderspielpause geht es für den FC Red Bull Salzburg gleich munter weiter. Haris Tabaković kann, wie berichtet, bis Jahresende nicht mehr eingreifen. Der Ausfall des Bosniers, der am Mittwoch operiert wurde, wiegt schwer. Schließlich erzielte er bislang 15 der 57 Saisontore, also mehr als ein Viertel aller Bullen-Treffer.
Insgesamt hatte Salzburg zwölf Nationalteamkicker abgestellt. Mit Valentin Zabransky, der mit der Mannschaft trainierte, und Damir Redzic (indoor) waren zwei davon schon am Mittwoch wieder in Taxham. Der Rest soll planmäßig am Freitag wieder einsteigen und damit die finalen Vorbereitungen auf das Gastspiel in Wien mitmachen.
Seit ungeahndetem Foulspiel außer Gefecht
Für positive Neuigkeiten sorgten zwei Spieler, die sonst zum Stammpersonal gehören. Kevin Boma und Sota Kitano standen zum ersten Mal seit ihren Verletzungen wieder auf dem Platz. Beide absolvierten unter der Aufsicht von Athletiktrainer Lukas Lackner ein Lauftraining im Rahmen des Aufbaus.
Abwehrchef Boma hatte sich beim 5:1 gegen Austria Lustenau vor mehr als zwei Wochen eine Wadenverletzung zugezogen. Mittelfeldspieler Kitano fällt seit dem 3:1-Sieg beim LASK aus. Bei einem ungeahndeten Foul hatte sich der Japaner am Knöchel verletzt.
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