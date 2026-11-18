Regelmäßig grüßt das Murmeltier – offenbar immer dann, wenn bei Spaniens Sport-Gazetten Langeweile um sich greift, werden ER und sein möglicher Wechsel zum Champions-League-Rekordsieger zum großen Thema: Spielt Michael Olise bald bei Real Madrid anstatt beim FC Bayern? Immer wieder wird spekuliert, immer wieder werden hohe Ablösesummen genannt, zuletzt gar 300 Millionen Euro. Ein Batzen Geld, der die Bayern schwach werden lassen könnte? Nein, wenn es nach Bayern-Präsident Herbert Hainer geht ...