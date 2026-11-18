Regelmäßig grüßt das Murmeltier – offenbar immer dann, wenn bei Spaniens Sport-Gazetten Langeweile um sich greift, werden ER und sein möglicher Wechsel zum Champions-League-Rekordsieger zum großen Thema: Spielt Michael Olise bald bei Real Madrid anstatt beim FC Bayern? Immer wieder wird spekuliert, immer wieder werden hohe Ablösesummen genannt, zuletzt gar 300 Millionen Euro. Ein Batzen Geld, der die Bayern schwach werden lassen könnte? Nein, wenn es nach Bayern-Präsident Herbert Hainer geht ...
Wie der 72-Jährige im Interview mit t-online.de klarstellte, sei der FC Bayern im Zusammenhang mit der Personalie Olise „entspannt“. Unter Bezugnahme auf eine frühere Aussage von Karl-Heinz Rummenigge als Vorstandsvorsitzender meinte er: „Wir sind kein Verkäuferklub, sondern ein Käuferklub.“
„Michael weiß, was er am FC Bayern hat!“
Man dürfe nicht immer nur das Finanzielle sehen, sondern müsse auch schauen, ob der Spieler zum Klub passt. „Michael fühlt sich hier wohl und weiß, was er am FC Bayern hat.“
„Ziel ist, dass er noch lange beim FC Bayern bleibt!“
Böses Blut zwischen Real Madrid als möglichem Interessenten für Olise und dem FC Bayern stellte Hainer übrigens klar in Abrede. Er sei mit Real-Präsident Florentino Pérez seit 25 Jahren freundschaftlich verbunden und dieser habe ihm versichert, „dass Real Madrid weder mit ihm noch mit seinem Berater je ein Gespräch geführt hat“.
Olise habe noch Vertrag bis 2029 und „unser Ziel ist, dass er noch lange beim FC Bayern bleibt – und sich die Frage nach Real überhaupt nicht stellt ...“
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