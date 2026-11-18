Beschäftigte, die bis zu diesem Zeitpunkt eingestellt werden, sollen bis zu einer Dauer von vier Jahren ohne Sachgrund befristet beschäftigt werden können. Innerhalb dieser Zeit soll dies höchstens sechsmal verlängert werden können. Zudem wird eine erneute befristete Anstellung bei einem bisherigen Arbeitgeber erlaubt. Formale Anforderungen an die Vereinbarungen würden erleichtert werden, hieß es. Die Neuerung betreffen vor allem Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger, für die oft befristete Verträge abgeschlossen werden.