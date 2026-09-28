Ukraine: Schlachtfelddaten trainieren KI-Drohnen

Selenskyj warnt: Finanzierung von Drohnen gefährdet

Das ukrainische Haushaltsloch von umgerechnet über 23 Milliarden Euro gefährdet laut Präsident Selenskyj die Finanzierung von kriegswichtigen Drohnenkäufen. „Wenn wir sie nicht im Oktober und November bestellen und bezahlen, dann werden wir ernsthafte Probleme im Jänner und Februar haben“, sagte der Staatschef zu Medien in Kiew.