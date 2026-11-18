„Den ersten Schritt zur WM haben wir gemacht. Jetzt haben wir zwei sehr spannende Spiele, sehr enge Spiele zweier guter Mannschaften“, meinte Söndergaard. Anspannung sei bei ihm bereits da. „Aber auch Vorfreude.“ Zu einer WM hat es eine österreichische Frauen-Auswahl noch nie geschafft. Die Schweiz war 2015 und 2023 auf der Weltbühne dabei. Ein Erfolg über den Nachbarn könnte sein Team beflügeln, mutmaßte Söndergaard. „Wenn wir über diese Hürde kommen, werden wir viel Selbstvertrauen und Glauben an uns haben.“