Mit bewährten Kräften und zwei neuen Offensivakteurinnen geht Österreichs Frauen-Nationalteam in die Entscheidungsspiele um die erste WM-Teilnahme der Verbandsgeschichte! Teamchef Lars Söndergaard nominierte am Mittwoch mit Valentina Mädl und Linda Natter zwei junge Stürmerinnen ohne A-Team-Einsätze für die Duelle mit der Schweiz im WM-Playoff. Angeführt wird das 24-köpfige Aufgebot von Kapitänin Sarah Puntigam und Bayern-Star Sarah Zadrazil.
Gegen die Schweiz geht es am 1. Dezember im Wankdorfstadion von Bern, das Rückspiel ist vier Tage später in der Austria-Heimstätte in Wien-Favoriten angesetzt. Bei einem Aufstieg ist das Ticket für die WM 2027 in Brasilien aber noch nicht zwingend fixiert. Der schlechteste Playoff-Sieger in Europa muss im Februar 2027 noch im Interkontinental-Playoff antreten.
Söndergaard: „50:50-Duell“
Geht es nach Papierform, müssen Österreich oder die Schweiz die Extrarunde nehmen. Im Playoff kündigt sich jedenfalls ein Duell auf Augenhöhe an. Österreich und die Schweiz sind als die Nummern 25 und 26 auch in der FIFA-Weltrangliste der Frauen Nachbarn. „Wir haben natürlich Respekt vor der Schweiz. Ich glaube, sie sind gut drauf. Es ist ein 50:50-Duell, aber ich habe großes Vertrauen in unsere Mannschaft“, sagte Söndergaard.
Die 20-jährige Mädl steht erstmals unter dem Dänen im Kader, die 21-jährige Natter erstmals überhaupt in der A-Auswahl. Beide sind in Deutschland bei Leverkusen bzw. Hoffenheim unter Vertrag. „Sie haben Schnelligkeit, sind technisch gute Spielerinnen“, charakterisierte Söndergaard das Duo. „Sie haben schon im Nachwuchs gezeigt, dass sie Potenzial haben. Und sie haben bei ihren Vereinen zuletzt gut gespielt.“
Im Angriff wurden auch die immer besser in Form kommende Lilli Purtscheller, Eileen Campbell und Nicole Billa nominiert. Julia Hickelsberger steht nur auf der Abrufliste. Nicht zur Verfügung stehen die verletzten Julia Magerl, Louise Schöffel, Chiara D‘Angelo und Annabel Schasching. Auch Sophie Hillebrand und Manuela Zinsberger sind noch nicht fit. Wieder dabei ist hingegen Verteidigerin Celina Degen von Köln.
Schweiz mit starkem Aufgebot
Bei den Schweizerinnen stehen Spielerinnen im Aufgebot, die in Spanien, England, Italien, Frankreich und Deutschland ihr Geld verdienen. Sydney Schertenleib steht beim FC Barcelona unter Vertrag, Geraldine Reuteler bei Arsenal, Torfrau Livia Peng bei Chelsea. Teamchef ist der Spanier Rafel Navarro.
Söndergaard versammelt seine Spielerinnen am kommenden Dienstag im ÖFB-Campus zum Lehrgang. Dabei wird zum Start auch eine öffentliche Trainingseinheit absolviert. Unter Söndergaard gab es in bisher vier Länderspielen drei Siege. In der ersten Playoff-Runde wurde der Kosovo klar (2:1, 4:0) ausgeschaltet.
„Den ersten Schritt zur WM haben wir gemacht. Jetzt haben wir zwei sehr spannende Spiele, sehr enge Spiele zweier guter Mannschaften“, meinte Söndergaard. Anspannung sei bei ihm bereits da. „Aber auch Vorfreude.“ Zu einer WM hat es eine österreichische Frauen-Auswahl noch nie geschafft. Die Schweiz war 2015 und 2023 auf der Weltbühne dabei. Ein Erfolg über den Nachbarn könnte sein Team beflügeln, mutmaßte Söndergaard. „Wenn wir über diese Hürde kommen, werden wir viel Selbstvertrauen und Glauben an uns haben.“
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