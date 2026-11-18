Not im Reservat
Isolierter Stamm verlässt Wald und bittet um Essen
Der Stamm der Awá im Nordosten Brasilien bleibt eigentlich stets unter sich. Doch nun haben etwa zwei Dutzend Menschen aus dem isolierten Volk Kontakt zu einem Dorf in der Nähe gesucht: Eine Entscheidung, die wohl nur aus der Not heraus getroffen wurde.
Die Awa zählen zu einem der am stärksten vom Aussterben bedrohten Völker der Welt. Sie leben im Amazonasgebiet als Jäger und Sammler. Für die Jagd nutzen sie vor allem Pfeil und Bogen sowie Speere.
2014 wurde ihre Zahl auf nicht einmal 500 geschätzt. Sie waren bereits sesshaft, ehe sie um 1800 ein nomadisches Leben begannen, um blutigen Konflikten mit weißen Einwanderern aus dem Weg zu gehen.
Die Begegnung am Montag wurde auf Video festgehalten. Darin sieht man eine kleine Gruppe der Awá, die sich aus dem Dickicht des Regenwaldes an einem Kontrollposten und dem Dorf Tawari heranwagt. Dort leben die Guajajara, ein indigenes Volk, das im Gegensatz zu den Awá nicht isoliert lebt.
Von der Begegnung wurden auch Videoaufnahmen gemacht:
Einige Stammesmitglieder wirkten abgemagert
In der Gruppe waren Männer, Frauen und Kinder. „Sie fragten nach Yamswurzeln und nahmen sie mit zurück in ihren Wald“, erklärte die NGO Survival International. Die Yamswurzel gilt nicht nur als nährstoff- und vitaminreich, sondern hat auch medizinische Wirksamkeit. Die Verfassung einiger Awá sorgte für Besorgnis: Besonders Kinder und ältere Mitglieder seien wegen ihres abgemagerten Zustands aufgefallen.
Der isolierte Stamm lebt vollkommen zurückgezogen – Brasilien hat in den 80er-Jahren aufgehört, Kontakt mit ihnen zu suchen, da sie das nicht wünschen. Auch ihren direkten Nachbarn gehen sie aus dem Weg. Es gibt daher kaum Fotos oder Videos von dem Volk.
„Historische“, aber „beunruhigende“ Begegnung
Nur der Hunger könnte die Awá dazu bewegt haben, sich aus der Isolation zu wagen, wie auch Survival International vermutet. Die Begegnung sei „historisch“, aber auch ein „beunruhigendes Zeichen“. Die Chefin der Organisation erklärte, das Volk müsse sich in ein „immer kleiner werdendes Gebiet im Regenwald zurückziehen, umgeben von Zerstörung“.
Der Kontakt zur Außenwelt birgt für das isolierte Volk auch Risiken: Damit setzten sie sich „Ansteckungsgefahren“ aus, wie die Indigenen-Organisation Coapima erklärt. Sie können besonders anfällig für Infektionskrankheiten sein. Einen weiteren Kontakt wollen die Behörden daher nicht forcieren.
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