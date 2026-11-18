Einige Stammesmitglieder wirkten abgemagert

In der Gruppe waren Männer, Frauen und Kinder. „Sie fragten nach Yamswurzeln und nahmen sie mit zurück in ihren Wald“, erklärte die NGO Survival International. Die Yamswurzel gilt nicht nur als nährstoff- und vitaminreich, sondern hat auch medizinische Wirksamkeit. Die Verfassung einiger Awá sorgte für Besorgnis: Besonders Kinder und ältere Mitglieder seien wegen ihres abgemagerten Zustands aufgefallen.