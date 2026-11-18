Bevor jemand die Lizenz zum Töten bekommt, muss er erst beweisen, dass er verführen kann! Halbnackt, nur mit einem Handtuch um die Hüften und einer Pistole in der Hand, musste auch der neue James Bond Robert Pattinson zeigen, dass er das Zeug zum 007-Superagenten hat.
Die Prüfung: eine legendäre Verführungsszene aus „Liebesgrüße aus Moskau“. Der Maßstab? Niemand Geringeres als Bond-Legende Sean Connery.
Halbnackt zum 007-Job
Nachdem Regisseur Denis Villeneuve und die Produzenten mit mehreren Kandidaten nicht vollständig überzeugt waren, wurde Pattinson kurzfristig zu einem Screen-Test eingeladen. Der Schauspieler, der bereits mit Villeneuve für „Dune 3“ gearbeitet haben soll, musste, wie seit Jahrzehnten alle Bond-Kandidaten Istanbul-Szene aus „Liebesgrüße aus Moskau“ von 1963 nachspielen.
Darin trifft Bond auf die sowjetische Agentin Tatiana Romanowa, die ihn verführen soll. Bond erscheint nach dem Duschen lediglich mit einem Handtuch bekleidet und einer Pistole in der Hand. Es folgt ein Schlagabtausch voller zweideutiger Sprüche, ehe die Szene in einem leidenschaftlichen Kuss endet.
Ultimativer Bond-Test
Gerade diese Sequenz gilt in Bond-Kreisen als ultimativer Test. Ex-Bond-Regisseur Martin Campbell erklärte dazu: „Die Szene deckt alle Anforderungen ab.“ Gemeint seien Bonds „ökonomische, effiziente und mühelose“ Ausstrahlung.
Jeder Bond-Darsteller nach Sean Connery musste diese Szene bei seinem Casting spielen. Selbst Stars, die später leer ausgingen, stellten sich der Herausforderung. Campbell: „Für jede Person gibt es einen Drehtag. Das ist die Szene, die wahrscheinlich bei jedem Bond-Vorsprechen verwendet wurde.“
Auf YouTube sind bis heute Aufnahmen von Sam Neills Bond-Probe aus den 1980er-Jahren zu sehen. Erfolgreich war er bekanntlich nicht.
Hier ist die Szene, die auf YouTube kursiert:
Offenbar gelang Pattinson genau das, woran andere scheiterten: den legendären Mix aus Charme, Coolness und Gefahr perfekt zu treffen. Das Ergebnis: die Lizenz zum Töten. Und die Rolle seines Lebens.
Monatelange Spekulationen beendet
Nach monatelangen Spekulationen wurde am Montag Robert Pattinson als neuer Bond-Darsteller feierlich in den sozialen Medien enthüllt.
Damit ist der Vierzigjährige der erste Schauspieler, der die Rolle nach dem Ausstieg von Daniel Craig aus der langlebigen Spionagereihe übernimmt. Zuletzt war er in Christopher Nolans „Die Odysee“ zu sehen. Aktuell steht er für die Fortsetzung der „Batman“-Reihe vor der Kamera.
„James Bond ist eine der legendärsten Figuren des Kinos, und 007 anvertraut zu bekommen, ist eine einmalige Auszeichnung“, erklärte Pattinson nach der Bekanntgabe. Die Rolle als wahr gewordenen Traum zu bezeichnen, sei ein Understatement.
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