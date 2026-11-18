Es ist das erste Mal seit fast 70 Jahren, dass ein chinesischer Staatschef einen ausländischen Amtskollegen persönlich am Flughafen begrüßte. „Als ich im September dieses Jahres die Vereinigten Staaten besuchte, kamen Präsident Trump und die First Lady eigens zum Flughafen, um mich zu begrüßen und veranstalteten eine große Willkommenszeremonie. China ist ein Land der Höflichkeit und hat eine Tradition der Gegenseitigkeit“, sagte Xi zu Trump, wie die Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.