In Shenzhen reichen sich am Mittwoch die Staats- und Regierungschefs der Großmächte die Hände. Als Donald Trump am Flughafen landete, blieb es nicht beim Handschlag: Chinas Staatschef Xi Jinping empfing den US-Präsidenten betont herzlich und umarmte ihn sogar. Kühler fiel dagegen die Begrüßung für Wladimir Putin aus.
US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin sind mittlerweile in Shenzhen eingetroffen. Roter Teppich, Blumen, Militärs und Cheerleader – bei Donald Trumps Empfang wurde nicht gespart.
Das wohl ungewöhnlichste Bild: Beide Männer umarmten sich, wie in einer Liveübertragung zu sehen war. Umarmungen bei Besuchen von Staatschefs oder diplomatischen Treffen sind in China äußerst selten. Und in diesem Fall historisch. Eine öffentliche Umarmung zwischen einem US-Präsidenten und einem chinesischen Staatschef gab es noch nie.
Es ist das erste Mal seit fast 70 Jahren, dass ein chinesischer Staatschef einen ausländischen Amtskollegen persönlich am Flughafen begrüßte. „Als ich im September dieses Jahres die Vereinigten Staaten besuchte, kamen Präsident Trump und die First Lady eigens zum Flughafen, um mich zu begrüßen und veranstalteten eine große Willkommenszeremonie. China ist ein Land der Höflichkeit und hat eine Tradition der Gegenseitigkeit“, sagte Xi zu Trump, wie die Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.
Xi freut sich auf „tiefgehenden Austausch“
Er wünsche sich „konstruktive, strategisch stabile“ Beziehungen zwischen der Volksrepublik und den Vereinigten Staaten, sagte Xi bei Trumps Ankunft in Shenzhen. Außerdem freue er sich auf einen „tiefgehenden Austausch von Ansichten zu wichtigen Fragen der Beziehungen zwischen China und den USA, der Asien-Pazifik-Zusammenarbeit und der internationalen Lage“.
Xi umarmt Trump, zu Putin schickt er nur Stabschef
Putins Empfang in China fiel deutlich weniger herzlich aus. Obwohl er ihn in der Vergangenheit als „alten Freund“ bezeichnet hatte, hat Xi den Kremlchef nicht persönlich vom Flughafen abgeholt. Stattdessen schickte er den Stabschef Cai Qi.
Trump und Putin schütteln sich die Hände
Auch Trump und Putin hielten es bei der Begrüßung klassisch. Sie schüttelten sich die Hände und wechselten erste Worte miteinander. Auch Xi war beim ersten Aufeinandertreffen dabei. Dann stellten sich die APEC-Teilnehmer zu einem sogenannten „Familienfoto“ auf. Trump stand rechts von Xi, Putin links neben Xis Ehefrau Peng Liyuan.
Putin: „Treffen wird äußerst nützlich“
Am Donnerstag steht dann der erste russisch-chinesische-US-Dreiergipfel überhaupt an. Viele blicken diesem mit Spannung entgegen. Putin hatte zuvor gesagt, dass das Treffen „äußerst nützlich“ sein werde. Im Hinblick auf die zersplitterte Weltwirtschaft sowie militärische und politische Risiken brauche es Partnerschaft statt Isolation, sagte Putin zu Beginn des Gipfels.
Dem APEC-Zusammenschluss gehören 21 Volkswirtschaften an, darunter die USA, China und Russland. Er will den freien Handel und die wirtschaftliche Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum fördern.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.