Sechs Jahre ohne seine große Liebe! John Travolta musste nach dem Krebstod seiner Ehefrau Kelly Preston lernen, allein weiterzuleben – und für seine beiden Kinder gleichzeitig Mutter und Vater zu sein. Jetzt überrascht der Hollywoodstar mit einem bewegenden Geständnis: Sein Herz ist wieder bereit für eine neue Liebe!
„Die Liebe bedeutet mir einfach alles“, verriet Travolta in der NBC-Sendung „Today“. Auf die Frage, ob er sich wieder eine Beziehung vorstellen könne, antwortete er unmissverständlich: „Ja! Die Liebe gehört einfach zu mir!“
Kinder hatten Vorrang
Der 72-Jährige erklärte, warum für ihn in den vergangenen sechs Jahren eine neue Beziehung nicht infrage gekommen sei: „Ich musste mich um meinen Sohn kümmern, der gerade einmal neun Jahre alt war, als das alles passierte.“ Und auch seine Tochter Ella (26) brauchte nach dem Tod ihrer Mama viel Aufmerksamkeit, „weil sie damals ebenfalls noch jünger war“.
Er sei also voll im Leben seiner Kindern eingebunden gewesen: „Wenn ein Elternteil geht, bist du Mutter und Vater zugleich.“
„Man krempelt Ärmel hoch und macht weiter“
Nach Kellys Tod habe natürlich auch er persönlich eine „sehr intensive Zeit“ durchgemacht: „Aber man krempelt die Ärmel hoch und macht weiter. Es wird besser, es wird wirklich besser!“
Der „Saturday Night Fever“-Darsteller erzählte auch, dass seine Kinder mit jedem Jahr besser mit dem Verlust ihrer Mutter zurechtkommen: „Beide werden von Jahr zu Jahr glücklicher und können den Verlust immer besser verarbeiten.“ Laut Travolta „geht es uns jetzt gut, wirklich gut“.
Travolta und Preston hatten sich 1989 bei einem Vorsprechen für die Komödie „The Experts“ kennengelernt, in der sie später gemeinsam vor der Kamera standen. Zwei Jahre später heirateten sie. 1993 kam ihr Sohn Jett zur Welt, der 2009 im Alter von nur 16 Jahren starb. Danach bekam Preston noch Tochter Ella Bleu und Sohn Benjamin.
Preston verlor Kampf gegen Brustkrebs
Am 13. Juli 2020 hatte der Schauspieler den Tod seiner 57-jährigen Frau in einem bewegenden Instagram-Beitrag öffentlich gemacht. „Mit schwerem Herzen muss ich euch mitteilen, dass meine wunderschöne Frau Kelly ihren zweijährigen Kampf gegen Brustkrebs verloren hat“, schrieb er damals. „Sie hat einen mutigen Kampf geführt, getragen von der Liebe und Unterstützung so vieler Menschen.“
Er kündigte an, sich zunächst ganz seinen Kindern widmen zu wollen: „Ich werde mir etwas Zeit nehmen, um für meine Kinder da zu sein, die ihre Mutter verloren haben. Bitte habt Verständnis, wenn ihr eine Weile nichts von uns hört.“
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