Kinder hatten Vorrang

Der 72-Jährige erklärte, warum für ihn in den vergangenen sechs Jahren eine neue Beziehung nicht infrage gekommen sei: „Ich musste mich um meinen Sohn kümmern, der gerade einmal neun Jahre alt war, als das alles passierte.“ Und auch seine Tochter Ella (26) brauchte nach dem Tod ihrer Mama viel Aufmerksamkeit, „weil sie damals ebenfalls noch jünger war“.