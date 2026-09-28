Russland und USA gegen menschliche Kontrolle

KI wählte iranische Schule für US-Angriff aus

Die Gefahr, die von KI-Waffen ausgeht, zeigt der US-Angriff auf eine iranische Grundschule im Februar 2026: Wie Bloomberg aufdeckte, wurde bei dem Einsatz künstliche Intelligenz verwendet. Die Schule in Minab befand sich auf einem Gelände, das zuvor Teil eines iranischen Militärkomplexes gewesen war. Satellitenbilder zeigten, dass der Standort sich verändert hatte: So war die Bildungseinrichtung vom Militärgelände separiert, was auch von Geheimdiensten registriert wurde. Doch Maven, das System, das zur Identifizierung von militärischen Zielen eingesetzt wurde, erkannte die Veränderung nicht, weil es auf veraltete Daten zugriff. Mehr als 100 Kinder wurden bei dem Angriff schließlich getötet.