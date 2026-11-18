Zeitsprung, März 2023, Cage Fight Series 13 im Schwarzl Freizeitzentrum: Aberger tritt gegen den Rumänen Ion Taburceanu an. Und das, obwohl der Lokalmatador einen bösen Trainingssturz auf den Kopf erlitten hatte – mit schweren Folgen für die Halswirbelsäule: Bandscheibenvorfall! Ein Arzt stellte klar, dass ein weiterer unglücklicher Sturz bleibende Schäden bis zu einem Leben im Rollstuhl verursachen könne. Aberger ignoriert die Warnungen. Zu groß ist die (berechtigte) Hoffnung, mit einem weiteren Sieg die Tür in den lang ersehnten MMA-Olymp UFC weit aufzustoßen. Doch dann knallt diese mit einem schweren Knock-out in Runde 2 gnadenlos zu ...