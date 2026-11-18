Bei der Cage Fight Series 19 am Schwarzlsee hauen diesen Freitag die härtesten Kampfsportler drauf! Bester Beweis dafür ist Florian Aberger, der für den UFC-Traum ein Leben im Rollstuhl riskierte, nach üblem Knock-out und dreijähriger Pause jetzt sein MMA-Comeback gibt. PLUS-User (hier Angebot sichern) sehen ab 18 Uhr alle Vor- und ausgewählte Hauptkämpfe live auf krone.at, wo morgen (18.30) auch die Abwaage läuft. Die drei Mainfights steigen auf Puls4 und Joyn.
September 2022, schmerzhafter Jubel bei der 11. Cage Fight Series: Florian Aberger feiert seinen neunten Sieg im neunten Profikampf, kann aber nicht mehr aufsteigen. Im Spital wird klar, warum: Bruch des Wadenbeinkopfs! Den hat sich der „Headhunter“ früh gegen Jorge Bueno (Bra) zugezogen – und am Ende trotzdem nach Punkten gewonnen. Wie das geht? „Adrenalin und eiserner Wille regeln das“, lässt der Grazer die „Krone“ damals wissen. Was schon zeigt, aus welchem Hartholz dieser geschnitzt ist ...
Zeitsprung, März 2023, Cage Fight Series 13 im Schwarzl Freizeitzentrum: Aberger tritt gegen den Rumänen Ion Taburceanu an. Und das, obwohl der Lokalmatador einen bösen Trainingssturz auf den Kopf erlitten hatte – mit schweren Folgen für die Halswirbelsäule: Bandscheibenvorfall! Ein Arzt stellte klar, dass ein weiterer unglücklicher Sturz bleibende Schäden bis zu einem Leben im Rollstuhl verursachen könne. Aberger ignoriert die Warnungen. Zu groß ist die (berechtigte) Hoffnung, mit einem weiteren Sieg die Tür in den lang ersehnten MMA-Olymp UFC weit aufzustoßen. Doch dann knallt diese mit einem schweren Knock-out in Runde 2 gnadenlos zu ...
Nach dem K. o. muss Aberger operiert werden. Statt der erhofften internationalen Karriere folgen mehr als drei Jahre ohne Wettkampf. Der bisherige Vollblutsportler muss notgedrungen sein Leben umkrempeln, mehr noch: ein neues aufbauen. Was freilich gelingt! Nach Abschluss eines Bachelorstudiums arbeitet er heute in der Cybersecurity. Der 31-Jährige hat also eine Zukunft außerhalb des Käfigs – und kehrt trotzdem diesen Freitag bei der Cage Fight Series 19 in Premstätten bei Graz zurück in den Octagon!
„Warum? Weil ich es liebe!“
Zu verrückt, um wahr zu sein? Das mögen viele Leute natürlich denken, wie sich auch Aberger bewusst ist. Doch diesen antwortet der Leichtgewichtler: „Es ist schwer, den Menschen außerhalb des Kampfsports zu erklären, (...) warum wir tun, was wir tun. Der wichtigste Grund ist wahrscheinlich einfach: weil ich es liebe.“
Und weil er den Sport dermaßen liebt, macht Aberger keine halben Sachen. Statt einem leichten Aufbaugegner nimmt es das 1,87 m große Kraftpaket mit Alan Silverio auf! Der ist laut „Tapology“ immerhin unter den besten sechs brasilianischen Leichtgewichten sowie als Nummer 1 in Südbrasilien gelistet. „Ein echter Prüfstein, ein echter Brecher“, bestätigt Österreichs MMA-Pionier und Veranstalter Gerhard Ettl, dass es im Hauptkampf des Abends keine Handbremse geben wird.
Wie übrigens in keinem anderen Kampf! Denn die CFS bietet traditionell auch Youngsters, Rohdiamanten bzw. (Noch-)Amateuren die perfekte Plattform, sich für eine internationale Profikarriere bis hinauf in die UFC in die Auslage zu stellen. Mit Sebastian Tomaschitz, Rene Wollinger und vielen mehr schlagen zudem echte Könner bereits in jenen Vor- und ausgewählten Hauptkämpfen zu, welche KronePLUS-User ab 18 Uhr live auf krone.at zu sehen bekommen. Die drei Mainfights inklusive Abergers Rückkehr laufen dann erstmals im Free-TV ab 22 Uhr bei Puls4 und Joyn.
Erster Überblick gefällig?
Wer sich vorab einen ersten Überblick über sämtliche Kampfpaarungen verschaffen möchte, sollte bereits am Donnerstag um 18.30 auf krone.at vorbeischauen – da zeigen wir im frei zugänglichen Livestream die Abwaage und Gegenüberstellung aller Athleten!
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