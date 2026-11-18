Der Verhandlungen begannen bereits vor mehr als einem Jahr. Nach langem Tauziehen vorgesehen sind nun 22,5 Millionen Euro pro Jahr für die Zustellung abonnierter Tages- und Wochenzeitungen. Gelder gibt es außerdem für unadressierte Druckwerke, die wöchentlich oder 14-tägig erscheinen und von bezirksweitem Interesse sind, für digitale Transformation und Rechtsberatung und Hilfestellung für Journalistinnen und Journalisten, die Einschüchterung oder tätlichen Angriffen ausgesetzt sind.