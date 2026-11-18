Der Nationalrat hat am Mittwoch die neue Zustellförderung für gedruckte Zeitungen beschlossen. Neben den Regierungsparteien stimmten auch die Grünen für das Medienpaket, die FPÖ lehnte es ab.
Der Verhandlungen begannen bereits vor mehr als einem Jahr. Nach langem Tauziehen vorgesehen sind nun 22,5 Millionen Euro pro Jahr für die Zustellung abonnierter Tages- und Wochenzeitungen. Gelder gibt es außerdem für unadressierte Druckwerke, die wöchentlich oder 14-tägig erscheinen und von bezirksweitem Interesse sind, für digitale Transformation und Rechtsberatung und Hilfestellung für Journalistinnen und Journalisten, die Einschüchterung oder tätlichen Angriffen ausgesetzt sind.
Die Regierungsparteien lobten das Medienpaket als wichtigen Schritt für die Demokratie und kritische Pressearbeit, außerdem dürfe man den Markt nicht digitalen Multis überlassen. Den Grünen ist das Paket zu klein, man stimmte aber trotzdem mit.
Einer aktuellen Umfrage zufolge (Gallup Institut in Kooperation mit Medienhaus Wien, Sample 1000) stuften 95 Prozent der Befragten Nachrichtenmedien als wichtig für die Demokratie ein. Den Beitrag, den sie tatsächlich für diese leisten, erachten zwei Drittel als sehr oder eher groß.
Die Freiheitlichen kritisierten unter anderem, dass nur Medien für die Förderung infrage kämen, die die Regierung „genehmige“. FPÖ-Sympathisantinnen und -Sympathisanten hegen laut Gallup ein überdurchschnittlich starkes Misstrauen gegenüber klassischen Medien – mit wenigen Ausnahmen.
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