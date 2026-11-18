Betrunken am Steuer
19-Jährige tot: Von eigenem Bruder überfahren
Ein 25-jähriger Mann hat in Polen seine kleine Schwester überfahren. Die 19-Jährige kam bei dem Crash ums Leben. Ihr Bruder versuchte, den tödlichen Unfall mit einer Lüge zu vertuschen.
Der tragische Unfall passierte vergangenen Samstag. Die 19-jährige Amelia war mit ihren zwei Brüdern Michał und Filip auf einer Party in einem polnischen Dorf. Um 23 Uhr machten sich die Geschwister auf den Heimweg.
Amelia und Michał gingen zu Fuß, Filip setzte sich ans Steuer seines Autos. Der betrunkene Lenker habe seinen Wagen immer wieder nahe an Fußgänger gelenkt, um sie zu erschrecken, wie Zeugen berichteten. Dann passierte ein der folgenschwere Unfall: Das Auto erfasste Amelia und begrub sie unter sich.
Mann tischte der Polizei dreiste Lüge auf
Nach dem Crash versuchte der 25-Jährige, den Unfall zu vertuschen. Statt sofort Hilfe zu holen, entfernte er zunächst die Kennzeichen seines Fahrzeugs und warf sie weg. Anschließend meldete er der Polizei einen angeblichen Autodiebstahl und behauptete, ein Unbekannter habe den Unfall verursacht.
Fahrer war stark alkoholisiert
Seine Schwester Amelie wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Dort starb sie wenig später an ihren schweren Verletzungen. Bei dem Lenker stellte die Polizei über 1,5 Promille fest, wie der polnische Radiosender „RMF24“ berichtet.
Der 25-Jährige besitzt außerdem keinen Führerschein. „Ihm droht eine Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren“, schreibt die Polizeibehörde der Stadt Lubartów auf Facebook.
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