Amelia und Michał gingen zu Fuß, Filip setzte sich ans Steuer seines Autos. Der betrunkene Lenker habe seinen Wagen immer wieder nahe an Fußgänger gelenkt, um sie zu erschrecken, wie Zeugen berichteten. Dann passierte ein der folgenschwere Unfall: Das Auto erfasste Amelia und begrub sie unter sich.