Weltweit erster Fall
KI wählte Ziel: Russische Drohne tötet Zivilisten
Die Kriegsführung in Europa hat eine düstere Grenze überschritten. Während Drohnen auf dem Schlachtfeld längst den Alltag beherrschen, entscheiden nun erstmals Computer eigenständig über Leben und Tod. Eine Tragödie in der Ukraine zeigt, was passiert, wenn Maschinen das Ziel auswählen – und welche Gefahren dies für die Bevölkerung birgt.
Saporischschja, eine Stadt im Südosten der Ukraine. Ein Sommertag an einer normalen Tankstelle. Plötzlich schlägt eine russische Drohne ein. Wenige Sekunden später sind drei Menschen tot: eine junge Frau und zwei Männer. Recherchen der New York Times offenbarten kurz darauf das Grauen hinter diesem Angriff: Im Wrack des Fluggeräts fanden Experten einen handelsüblichen Mini-Computer, der mit Algorithmen zur Bilderkennung gefüttert war.
Ich frage mich, ob die Maschine jemals in der Lage sein wird, uns Gnade zu geben. Ich glaube nicht
Oberst Markus Reisner
Bild: krone.tv
Es gab keine Antenne für eine menschliche Fernsteuerung. Die Drohne hatte ihr Ziel – einen Propangas-Tank an der Tankstelle – völlig autonom ausgewählt, verfehlte diesen leicht und detonierte an einer Hauswand. Es ist der weltweit erste dokumentierte Fall, in dem ein vollautonomer KI-Angriff Zivilisten das Leben kostete.
„Maschinen geben keine Gnade“
Dass der Krieg diese dramatische Wendung nehmen würde, überrascht Militärexperten nicht. Oberst Markus Reisner hat die rasanten Entwicklungen auf der Fachkonferenz „DroneVation 2026“ vor kurzem eindringlich analysiert. Seine Warnung vor den Folgen einer Entmenschlichung der Waffensysteme bringt das Problem auf den Punkt: Während ein menschlicher Drohnenpilot aus der Distanz manchmal noch Zögern oder Mitgefühl zeigen kann, kennt der Algorithmus solche Kategorien nicht. „Ich frage mich, ob die Maschine jemals in der Lage sein wird, uns Gnade zu geben. Ich glaube nicht“, betont Reisner.
Reisner verweist auf das humanitäre Völkerrecht, das klare Regeln für den Schutz von Zivilisten und die Verhältnismäßigkeit von Angriffen vorschreibt. Ein KI-Modell liest jedoch kein Völkerrecht; es vergleicht Kamerabilder mit eingespeicherten Trainingsdaten. Erkennt der Computer ein Muster, löst er aus – egal, wer sich daneben aufhält.
Ukraine als Experimentierfeld
Der Krieg in der Ukraine ist zu einem riesigen Erprobungsfeld für neuartige Waffensysteme geworden. Beide Seiten experimentieren intensiv mit der Technologie. Doch den höchsten Preis dafür zahlt die Zivilbevölkerung.
Die Angst beschränkt sich längst nicht mehr nur auf die unmittelbare Frontlinie. Wie Reisner darlegt, ist der Luftraum und der Alltag der Menschen großflächig betroffen. In der Ukraine lernen die Bürger, dass selbst alltägliche Orte wie Tankstellen, Supermärkte oder Umspannwerke zu potenziellen Zielen für lernende Maschinen werden können. In Saporischschja versuchen Anwohner inzwischen bereits, Gastanks mit schräg aufgespannten Plastikplanen zu verdecken, um die Kamerasuchsysteme der Drohnen zu verwirren.
Killer-Drohnen aus dem Elektro-Fachhandel
Gleichzeitig greift die Bedrohung auch auf das restliche Europa über. Im Rahmen hybrider Kriegführung werden Drohnen eingesetzt, um zivile Infrastrukturen und Flughäfen aufzuklären oder den Flugverkehr zu stören. Ziel des Gegners ist es oft, Verunsicherung in den europäischen Gesellschaften zu stiften und Abwehrsysteme zu binden, damit diese nicht an die Ukraine geliefert werden können.
Die Entwicklung stellt die Weltgemeinschaft vor eine ethische Zerreißprobe. Wenn billige Bauteile aus dem Elektro-Fachandel genügen, um einfache Flugkörper in selbstständig suchende Killer-Maschinen zu verwandeln, wird eine Reglementierung nahezu unmöglich.
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