KI wählte Ziel: Russische Drohne tötet Zivilisten

„Maschinen geben keine Gnade“

Dass der Krieg diese dramatische Wendung nehmen würde, überrascht Militärexperten nicht. Oberst Markus Reisner hat die rasanten Entwicklungen auf der Fachkonferenz „DroneVation 2026“ vor kurzem eindringlich analysiert. Seine Warnung vor den Folgen einer Entmenschlichung der Waffensysteme bringt das Problem auf den Punkt: Während ein menschlicher Drohnenpilot aus der Distanz manchmal noch Zögern oder Mitgefühl zeigen kann, kennt der Algorithmus solche Kategorien nicht. „Ich frage mich, ob die Maschine jemals in der Lage sein wird, uns Gnade zu geben. Ich glaube nicht“, betont Reisner.