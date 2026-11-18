Nationenwechsel

Nach der Corona-Pandemie entschied sich die Technik-Spezialistin deshalb, nach Dubai zu ziehen und es unter einer anderen Flagge zu versuchen. 2025 wurde ihr Antrag auf einen Nationenwechsel genehmigt und auch ihr Olympia-Traum erfüllte sich endlich. In Cortina ging Hudson für die Vereinigten Arabischen Emirate an den Start und schrieb damit als erste olympische Skifahrerin des Landes Geschichte. Nicht einmal ein Jahr später ist die aktive Karriere der Ski-Exotin vorbei ...