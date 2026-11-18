Bei den Olympischen Spielen in Cortina erfüllte sie sich endlich ihren Traum und schrieb damit Geschichte. Neun Monate später stellt Piera Hudson nun ihre Skier in den Keller ...
„Danke, Skirennsport – das war wirklich die schönste Zeit meines Lebens“, schrieb die Neuseeländerin auf Instagram und verkündete damit ihr Karriereende.
2015 war die mittlerweile 30-Jährige erstmals im Weltcup an den Start gegangen, ihr großer Traum blieb jedoch immer eine Teilnahme an den Olympischen Spielen. Obwohl sie alle Kriterien erfüllt hatte, gingen die Spiele 2014, 2018 und 2022 ohne Hudson über die Bühne.
Nationenwechsel
Nach der Corona-Pandemie entschied sich die Technik-Spezialistin deshalb, nach Dubai zu ziehen und es unter einer anderen Flagge zu versuchen. 2025 wurde ihr Antrag auf einen Nationenwechsel genehmigt und auch ihr Olympia-Traum erfüllte sich endlich. In Cortina ging Hudson für die Vereinigten Arabischen Emirate an den Start und schrieb damit als erste olympische Skifahrerin des Landes Geschichte. Nicht einmal ein Jahr später ist die aktive Karriere der Ski-Exotin vorbei ...
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