Festnahme wegen Gefahr im Verzug

Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) hatte im Sommer von einem ausländischen Partnerdienst den Hinweis auf den jungen Tiroler erhalten, der zu dessen umgehender Festnahme wegen Gefahr im Verzug führte. Der gewaltbereite, damals noch 14-Jährige hatte sich für die Umsetzung ihm von den Ermittlungsbehörden zugeschriebener terroristischer Absichten bereits ein Kampfmesser, eine Airsoft-Waffe und einen mit einer GoPro-Kamera ausgestatteten Helm besorgt, mit dem das Filmen bzw. Livestreamen eines Anschlags möglich gewesen wäre.