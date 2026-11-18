Die Enthaftung eines 15-jährigen Tirolers, gegen den wegen terroristischer Straftaten (§ 278c StGB) in Verbindung mit versuchter Bestimmung zum Mord bzw. Beitragshandlungen zum versuchten Mord ermittelt wird, hat an seiner früheren Schule Unruhe und Sorge ausgelöst. Die Schulleitung beruhigt in einem Schreiben.
Einige ehemalige Mitschülerinnen und Mitschüler und ihre Eltern befürchten offenbar, der Jugendliche könnte mit bösen Absichten an der Schule im Tiroler Oberland erscheinen.
Der Jugendliche galt an der Schule als Außenseiter und soll von Klassenkameraden bzw. anderen Schülern gemobbt worden sein. Den ihm vom Gericht aufgetragenen weiteren Schulbesuch absolviert er im Homeoffice-Unterricht.
Schulleitung beruhigt per Rundschreiben
Die Leitung seiner früheren Schule hat in einem mit 17. November datierten Rundschreiben die Schulgemeinschaft beruhigt. Der Jugendliche sei „nicht an unserem Schulstandort anwesend“, heißt es in dem an das Lehrerkollegium, die Schülerinnen und Schüler und die Eltern gerichteten Schreiben. Und weiter: „Seien Sie versichert, dass wir an der Schule in enger Abstimmung mit der Bildungsdirektion alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um einen sicheren, ruhigen und geordneten Schulalltag zu gewährleisten.“
Keine Auskünfte von Schule und Bildungsdirektion
Gegenüber der APA war die Schulleitung zu keinem Gespräch bereit. Auf die Frage, welche Maßnahmen ergriffen wurden, um das Sicherheitsgefühl an der Schule zu stärken, welche Stimmungslage dort herrscht und welchen Kontakt es zu dem 15-Jährigen gibt, wollte auch die Bildungsdirektion keine Auskünfte erteilen. Man habe sich entschlossen, keine Stellungnahme abzugeben, „um die Sache nicht weiter aufzuschaukeln“, hieß es.
Es wird alles getan, um die Sache zu beruhigen
Tiroler Bildungsdirektion
Man befinde sich in laufendem, engem Kontakt mit der Schule. „Es wird alles getan, um die Sache zu beruhigen“, wurde am Mittwoch bekräftigt.
In Vorwoche auf freien Fuß gesetzt
Wie berichtet, wurde der 15-Jährige am 9. November nach viermonatiger U-Haft vom Landesgericht Innsbruck gegen gelindere Mittel auf freien Fuß gesetzt. Seither herrscht an der Schule, die er bis zum Sommer besucht hatte, eine gewisse Besorgnis, der Bursch könnte ihm von den Strafverfolgungsbehörden zugeschriebene Anschlagspläne weiterverfolgen. Anzeichen dafür gibt es allerdings keine. Der 15-Jährige dürfte die ihm vom Gericht auferlegten, mit seiner Enthaftung verknüpften Weisungen einhalten.
Festnahme wegen Gefahr im Verzug
Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) hatte im Sommer von einem ausländischen Partnerdienst den Hinweis auf den jungen Tiroler erhalten, der zu dessen umgehender Festnahme wegen Gefahr im Verzug führte. Der gewaltbereite, damals noch 14-Jährige hatte sich für die Umsetzung ihm von den Ermittlungsbehörden zugeschriebener terroristischer Absichten bereits ein Kampfmesser, eine Airsoft-Waffe und einen mit einer GoPro-Kamera ausgestatteten Helm besorgt, mit dem das Filmen bzw. Livestreamen eines Anschlags möglich gewesen wäre.
Bei einer an seinem Wohnort – eine kleine Gemeinde im Tiroler Oberland – durchgeführten Hausdurchsuchung wurden am 20. Juli auch eine Stichschutzweste, rechtsgerichtetes Propagandamaterial und Insignien des Dritten Reichs sichergestellt.
Hatte sich über „The COM“ vernetzt
Das primäre Interesse des Jugendlichen war aber offenbar auf Extremismus in Form nihilistisch motivierter Gewaltvorstellungen angelegt, wie sich im weiteren Verlauf zeigt. Der junge Tiroler hatte sich über das Online-Netzwerk „The COM“ vernetzt. Er fand in einer Untergruppe der mittlerweile berüchtigten globalen Online-Gemeinschaft Gleichgesinnte, mit denen er sich über Gewaltfantasien austauschte und ihre Umsetzung erörterte.
Dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge trug sich der Tiroler nicht nur selbst mit Anschlagsplänen. Er soll versucht haben, einen jungen Schweden zur Durchführung eines Anschlags zu bewegen. Die Ermittlungen gegen den 15-Jährigen sind noch nicht abgeschlossen. Wann mit dem Einbringen einer Anklageschrift zu rechnen ist, sei „nicht absehbar“, hieß es Mittwochmittag vonseiten der Staatsanwaltschaft Innsbruck.
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