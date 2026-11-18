Ein wenig peinlich ist die Sache ja schon: Wie die ÖBB mitteilten, sei beim Antrag auf die Linienkonzession aufgefallen, dass ein Abschnitt der geplanten Route in Wolfurt etwas zu eng ist. Dieser Bereich diene auch als Geh- und Radweg, weshalb besondere Vorsicht geboten sei. Folglich musste der Betrieb nach der vierwöchigen Testphase gestoppt werden, ein Einsatz im regulären Verkehr ist aktuell nicht möglich.