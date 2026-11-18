Vorerst wird kein autonom fahrender ÖBB-Bus durch Vorarlberg kurven. Eigentlich sollte das Fahrzeug nach einer vierwöchigen Testphase in den Linienverkehr wechseln – weil jedoch ein Wegabschnitt zu schmal ist, bleibt der E-Bus vorerst in der Garage.
Ein wenig peinlich ist die Sache ja schon: Wie die ÖBB mitteilten, sei beim Antrag auf die Linienkonzession aufgefallen, dass ein Abschnitt der geplanten Route in Wolfurt etwas zu eng ist. Dieser Bereich diene auch als Geh- und Radweg, weshalb besondere Vorsicht geboten sei. Folglich musste der Betrieb nach der vierwöchigen Testphase gestoppt werden, ein Einsatz im regulären Verkehr ist aktuell nicht möglich.
Testlauf seit Oktober
Die Testphase startete am 19. Oktober am Campus Wolfurt. Der Bus bediente dort an Werktagen eine vier Kilometer lange Strecke mit sieben Haltestellen. Die Fahrzeiten waren genau auf die S-Bahn abgestimmt. Während des Probebetriebs konnten Fahrgäste das Angebot kostenlos nutzen. Das Land Vorarlberg, der Verkehrsverbund und ÖBB Postbus wollten so Daten erfassen und testen, ob die Bürger einem Bus ohne Fahrer überhaupt vertrauen.
Elektrobus türkischer Bauart
Das vollelektrische Fahrzeug stammt vom türkischen Hersteller Otokar und bietet Platz für 32 Personen, dank Niederflureinstieg und Rollstuhlrampe ist es komplett barrierefrei. Technisch kann das Modell seine Route rein theoretisch völlig ohne menschliches Eingreifen bewältigen. Wegen der strengen rechtlichen Vorgaben fuhr in der Testphase jedoch stets entsprechend geschultes Personal mit.
Suche nach einer gemeinsamen Lösung
Die ÖBB bitten die Fahrgäste um Verständnis für die Zwangspause. Aktuell steht das Unternehmen in engem Austausch mit der Gemeinde Wolfurt, um rasch eine Lösung für das „Nadelöhr“ zu finden. Das Ziel ist, den Betrieb so rasch wie möglich wieder aufzunehmen. Später könnte das Modell auch an anderen Orten zum Einsatz kommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.