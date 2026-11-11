Weltverband strich vor Saisonstart alle Rennen

Der Bob- und Skeleton-Weltverband IBSF strich vor dem Start in die neue Saison das ganze Rennprogramm für die Para-Bobfahrer. Für Entscheidung findet ein Pinzgauer, der in der Vorsaison noch Gesamtweltcupdritter wurde, klare Worte. Die Zukunft für die Sportler ist ungewiss . . .
Die Wintersportsaison steht in den Startlöchern. Die Athleten fiebern nach einem langen Sommer dem Start entgegen. Doch für die Para-Bobfahrer gibt es statt Vorfreude eine große Enttäuschung. Der Internationale Bob- und Skeletonverband (IBSF) hat im Zuge einer umfassenden strategischen Neuausrichtung entschieden, sein Para-Sport-Wettkampfprogramm für die Saison 2026/27 auszusetzen.
Offizielle Begründung ist die grundlegende Überprüfung seiner Strukturen und Programme. Für die Athleten selbst, die längst die Saison und die Reisen zu den Weltcuporten geplant hatten, ist es ein Schlag ins Gesicht. Hermann Ellmauer wäre Österreichs Starter gewesen. „Die Vorbereitungen der vergangenen Wochen waren damit praktisch umsonst“, ärgert sich der Pinzgauer über die kurzfristige Entscheidung des Weltverbands. „Wir können alle nicht vom Sport leben und müssen Training und Wettkämpfe neben unserem Beruf in den Alltag integrieren. Dass uns jetzt die Perspektive genommen wird, ist extrem enttäuschend.“
Die Zukunft ist extrem ungewiss
Der Rauriser wurde einmal Weltmeister, zweimal Vize-Europameister und belegte in den vergangenen beiden Jahren jeweils Platz drei im Gesamtweltcup. Das ist jedoch Vergangenheit. Die Zukunft für seine Sportart sieht nun düster aus. Auch wenn der IBSF betonte, dass die Entscheidung keine Abkehr vom Sport sei, sondern dadurch ein Konzept für eine wirtschaftliche und organisatorische Grundlage entstehen solle, steht das Fortbestehen in der Schwebe. Schon in den vergangenen Jahren haderten die Sportler damit, dass Para-Bob nicht zu den Paralympics gehört. „Gegenüber unseren Sponsoren wird die Situation immer schwieriger. Die wenigen Unterstützer, die wir haben, bekommen in der kommenden Saison praktisch keine Sichtbarkeit“, erklärt Ellmauer.
Bobfahrer können nur hoffen
Ob es im kommenden Winter Trainings oder Rennen von einzelnen Veranstaltern auf Eigeninitiative gibt und wie es in den Folgejahren weitergeht, ist ungewiss. Inwiefern sich der eine oder andere Athlet den Aufwand noch antut, ebenfalls. Für die enttäuschten Sportler bleibt daher nur ein Hoffen und Bangen . . .
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