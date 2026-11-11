Weltverband strich vor Saisonstart alle Rennen

Die Zukunft ist extrem ungewiss

Der Rauriser wurde einmal Weltmeister, zweimal Vize-Europameister und belegte in den vergangenen beiden Jahren jeweils Platz drei im Gesamtweltcup. Das ist jedoch Vergangenheit. Die Zukunft für seine Sportart sieht nun düster aus. Auch wenn der IBSF betonte, dass die Entscheidung keine Abkehr vom Sport sei, sondern dadurch ein Konzept für eine wirtschaftliche und organisatorische Grundlage entstehen solle, steht das Fortbestehen in der Schwebe. Schon in den vergangenen Jahren haderten die Sportler damit, dass Para-Bob nicht zu den Paralympics gehört. „Gegenüber unseren Sponsoren wird die Situation immer schwieriger. Die wenigen Unterstützer, die wir haben, bekommen in der kommenden Saison praktisch keine Sichtbarkeit“, erklärt Ellmauer.