Roboter läuft Marathon im Eis: Ende kam unerwartet

Beim „Antarctic Ice Ultra“-Rennen hat erstmals ein humanoider Roboter teilgenommen. Er ist neben den anderen Läufern durchs Eis gejoggt. Nach kurzer Zeit war dann aber Schluss: Der Akku des Roboters war leer.
Es war das erste Mal, dass ein Roboter Seite an Seite mit menschlichen Athleten an der Startlinie bei einem Antarktis-Marathon stand. Bei minus 24 Grad setzten sich die Läufer um 1:00 Uhr morgens in Bewegung.
Ein Video zeigt den Roboter im Rennen:
Batterie war für Minusgrade nicht gemacht
Mit einer dicken Jacke ausgerüstet schloss sich auch der Roboter „Qestr“ den Läufern an. Die eisige Laufstrecke schien ihm zunächst nichts auszumachen. Seiner Batterie dürften die Minusgrade jedoch nicht behagt haben.
Rennen war schnell wieder zu Ende
Während seine Kontrahenten Distanzen von bis zu 170 Kilometern liefen, war das Rennen für „Qestr“ schneller vorbei als geplant. Ein Video zeigt, wie der Roboter durchs Eis torkelt.
Kurze Zeit später war das Rennen für ihn nach gerade einmal drei Kilometern zu Ende – dem Roboter war der Akku ausgegangen. Im Video ist zu sehen, wie „Qestr“ regungslos am Boden liegt. Für kräftezehrende Marathons im Eis war seine Technologie offenbar nicht ausgelegt.
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