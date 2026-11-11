Hautnah am Geschehen dran

Nein, danke! Das werden wir nicht tun. Ganz im Gegenteil: Die am breitesten aufgestellte Sportredaktion des Landes macht um seelenlose Roboter-Texte, austauschbare Agenturmeldungen und die monotonen PR-Phrasen der Instagram-Welt einen riesigen Bogen. Hautnah am Geschehen dran, Reportagen vor Ort, Journalismus ganz nah bei den Menschen. Wir liefern echte Geschichten für alle Kanäle wie die Zeitung, das Internet oder Social Media – das ist unsere Verpflichtung.