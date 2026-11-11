Während viele Medienhäuser den Sparstift ansetzen, erweitert die „Krone“ ihr Angebot. Eine Kolumne von „Krone“-Sportchef Peter Moizi ...
Eine Agentur unterbreitete der „Krone“ ein unmoralisches Angebot: „Wir schreiben die Artikel, die künstliche Intelligenz setzt sie für euch im ‘Krone‘-Stil um – und ihr könnt bei den Redakteuren sparen.“
Hautnah am Geschehen dran
Nein, danke! Das werden wir nicht tun. Ganz im Gegenteil: Die am breitesten aufgestellte Sportredaktion des Landes macht um seelenlose Roboter-Texte, austauschbare Agenturmeldungen und die monotonen PR-Phrasen der Instagram-Welt einen riesigen Bogen. Hautnah am Geschehen dran, Reportagen vor Ort, Journalismus ganz nah bei den Menschen. Wir liefern echte Geschichten für alle Kanäle wie die Zeitung, das Internet oder Social Media – das ist unsere Verpflichtung.
Wir erweitern laufend unser Angebot. Heute debütiert unsere neue Serie „Hüttengeflüster“. Jeden Mittwoch präsentieren wir einen unserer Winterstars von der privaten Seite. Das ungekürzte Video-Interview zeigen wir auf streaming.sportkrone.at. Während viele Medienhäuser den Sparstift ansetzen und ihr Programm zusammenstreichen, geht die „Krone“ den umgekehrten Weg und setzt voll auf den Sport.
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