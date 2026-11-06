So belasten Rechenzentren die Wasserversorgung

Forscher: Rechenzentren auch ohne Wasserkühlung möglich

Zudem widerspricht die Untersuchung einem zentralen Argument der Betreiber, wonach ein besonders niedriger Stromverbrauch technisch zwangsläufig durch einen höheren Wassereinsatz erkauft werden müsse. In der Praxis lasse sich kein statistischer Zusammenhang zwischen Strom- und Wassereffizienz nachweisen. Eine hohe Energieeffizienz lasse sich vielmehr auch komplett ohne Wasserkühlung realisieren. Durch den gezielten Einsatz moderner Trocken- oder Kompressionskühlung könne der direkte Wasserverbrauch der Serverfarmen sogar vollständig auf null gesenkt werden.