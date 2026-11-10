Affäre mit China-Spionin erreicht neue Dimension

Eine zentrale Rolle spiele dabei die erst im Juni 2023 gegründete Firma Shanghai Century Litong. Diese habe innerhalb weniger Monate den Status eines bevorzugten Nvidia-Partners erhalten und sich so vorrangigen Zugang zu Chips gesichert. Auf diesem Weg sollen rund 240.000 KI-Prozessoren mit den Typenbezeichnungen H100, H200 sowie A100 nach China gelangt sein. Bei diesen Halbleitern handelt es sich um ältere und abgespeckte Varianten der Nvidia-Spitzenmodelle, die ursprünglich für die Lieferung in die Volksrepublik entwickelt wurden.