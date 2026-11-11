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Anteil der Einstiegsjobs in Österreich gesunken

Wirtschaft
11.11.2026 06:55
Die Jobplattform analysierte mehr als 365.000 Stellenanzeigen hierzulande, die zwischen 2020 und ...
Die Jobplattform analysierte mehr als 365.000 Stellenanzeigen hierzulande, die zwischen 2020 und 2026 auf der eigenen Website veröffentlicht wurden.(Bild: leonidkos - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at
Für junge Menschen wird der Einstieg ins Berufsleben zunehmend schwieriger. Während die Arbeitslosigkeit in Österreich seit Frühjahr 2023 steigt, gibt es gleichzeitig immer weniger Stellen für Berufseinsteiger. Das zeigt eine aktuelle Analyse der Jobplattform Stepstone.

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Seit Frühjahr 2023 steigen die Arbeitslosenzahlen in Österreich. Seit dem dritten Quartal 2024 liegt der Anteil der Einstiegspositionen an allen auf der Online-Jobplattform Stepstone Österreich veröffentlichten Stellenanzeigen durchgehend unter dem langjährigen Durchschnitt der Jahre 2020 bis 2025, geht aus einer aktuellen Analyse hervor

Mehr als 365.000 Stellenanzeigen analysiert
2022 und 2023 lag der Anteil der Einstiegsjobs in Österreich bei Stepstone noch über dem langjährigen Durchschnitt. Die Jobplattform analysierte mehr als 365.000 Stellenanzeigen hierzulande, die zwischen 2020 und 2026 auf der eigenen Website veröffentlicht wurden. Das zum deutschen Medienkonzern Axel Springer gehörende Stellenportal ist einer der größten Online-Jobbörsen in Österreich.

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64.000 junge Menschen ohne Job
Ende Oktober waren knapp 64.000 Personen unter 25 Jahren beim Arbeitsmarktservice (AMS) als arbeitslos gemeldet oder absolvierten gerade eine vom AMS finanzierte Schulung. Österreich lag im September bei der saisonbereinigten Jugendarbeitslosenquote mit 12,8 Prozent im EU-Vergleich auf Rang 8.

„Echter Realitätsschock“
„Viele Absolventinnen und Absolventen erleben beim Berufseinstieg einen echten Realitätsschock“, kommentierte Stepstone-Österreich-Geschäftsführer Nikolai Dürhammer die aktuelle Arbeitsmarktlage in einer Aussendung.

„Sie kommen mit Motivation und Fachwissen aus dem Studium oder der Ausbildung, treffen aber auf einen Arbeitsmarkt, der zwar Nachwuchs sucht, gleichzeitig aber oft Berufserfahrung voraussetzt“, so Dürhammer. Es lohne sich „früh praktische Erfahrungen zu sammeln, die eigenen Stärken klar herauszuarbeiten und bei der Jobsuche auch weniger offensichtliche Einstiegsmöglichkeiten in Betracht zu ziehen“.

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