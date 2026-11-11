Anteil der Einstiegsjobs in Österreich gesunken

Mehr als 365.000 Stellenanzeigen analysiert

2022 und 2023 lag der Anteil der Einstiegsjobs in Österreich bei Stepstone noch über dem langjährigen Durchschnitt. Die Jobplattform analysierte mehr als 365.000 Stellenanzeigen hierzulande, die zwischen 2020 und 2026 auf der eigenen Website veröffentlicht wurden. Das zum deutschen Medienkonzern Axel Springer gehörende Stellenportal ist einer der größten Online-Jobbörsen in Österreich.