Begleiter fanden Wingsuit-Piloten nach Absturz

Der verunglückte Sportler nahm an einer internationalen Fallschirm-Veranstaltung in Zell am See (Salzburg) teil. Das Event wurde trotz Todesfall fortgesetzt und auch kommendes Wochenende folgt noch der Saisonabschluss. Eine Obduktion soll die Todesursache des Deutschen klären.
Erste Details nach dem tragischen Tod eines 61-jährigen Wingsuit-Piloten werden jetzt nach und nach bekannt. Wie berichtet, verlor der Deutsche am Samstag beim Ausüben des Extremsports sein Leben, obwohl sein Rettungsschirm noch automatisch auslöste.
Begleiter erreichten den Mann nicht mehr
Was nach dem Absprung aus dem Flugzeug oberhalb von Zell am See genau passierte, ist noch nicht geklärt. Eine von der Staatsanwaltschaft angekündigte Obduktion soll hier noch Klarheit bringen. Wie die „Krone“ herausfand, nahm der 61-Jährige am vergangenen Wochenende an einem internationalen Fallschirm-Event teil. Seine Begleiter erreichten ihn nicht mehr, machten sich auf die Suche und fanden den Deutschen auf einer Wiese in Bruck an der Glocknerstraße.
Veranstalter äußern sich nicht zu Vorfall
Anfragen der „Krone“ direkt beim Veranstalter des Events blieben unbeantwortet. Sowohl auf der Homepage als auch in den sozialen Medien wird eine weitere Sprung-Veranstaltung für das kommende Wochenende angekündigt. Zudem sind actionreiche Videos aus Zell am See online. Das Unglück selbst wird nicht erwähnt.
„Viermal pro Jahr gibt es bei diese Veranstaltung bei uns. Der Verein ist Stammgast“,sagt dazu Sven Kilzer, Geschäftsführer des Flugplatzes in Zell am See. „In den Fallschirmbetrieb sind wir als eigentlich klassischer Flugplatz nicht involviert.“
Wingsuit-Piloten brauchen mindestens 200 Fallschirmsprünge. Für diese ist eine Lizenz nötig. Erst danach geht es mit der Ausbildung rund um die Spezialanzüge los.
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