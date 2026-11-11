Begleiter fanden Wingsuit-Piloten nach Absturz

Begleiter erreichten den Mann nicht mehr

Was nach dem Absprung aus dem Flugzeug oberhalb von Zell am See genau passierte, ist noch nicht geklärt. Eine von der Staatsanwaltschaft angekündigte Obduktion soll hier noch Klarheit bringen. Wie die „Krone“ herausfand, nahm der 61-Jährige am vergangenen Wochenende an einem internationalen Fallschirm-Event teil. Seine Begleiter erreichten ihn nicht mehr, machten sich auf die Suche und fanden den Deutschen auf einer Wiese in Bruck an der Glocknerstraße.