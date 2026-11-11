Vorerst Entwarnung um einsturzgefährdetes Haus

Bange Stunden am Dienstagabend in der Linzer Innenstadt. Nach dem Abbruch eines Hauses, gab es Befürchtungen, dass das Nebengebäude einstürzen konnte. Ein Großaufgebot von Rettungskräften rückten an, Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Doch nun gibt es vorerst Entwarnung.
Es war gegen 18 Uhr, als in der Linzer Langgasse Arbeiter einer Baufirma Bedenken wegen der Statik des Hauses anmeldeten. Zuvor hatte ein Passant Risse auf dem Gebäude entdeckt. Ein Großaufgebot von Rettungskräften rückte an. Der Magistrat Linz schickte Experten und die Linz AG wurde aktiv.
Die Gegend wurde großräumig abgesperrt, die Bewohner aus dem betroffenen Haus geholt und in einem Bus der Linz Linien betreut und versorgt.
Haus mit Aushubmaterial gesichert
Gemeinsam mit einem Statiker und einem Bauleiter des Bauunternehmens wurde die Lage bewertet. Dann hatte man eine ungewöhnliche Idee. „Der direkt angrenzende Bereich des betroffenen Gebäudes wurde mit einem auf der Baustelle vorgefundenen Bagger gesichert. Aushubmaterial wurde in den Bereich gefüllt und derart verdichtet, damit keine Erschütterungen zu einem weiteren Schaden führen“, berichtet die Berufsfeuerwehr Linz.
Allerdings konnte zunächst kein Baggerfahrer erreicht werden. Ein Feuerwehrmann sprang ein, bediente den Bagger. Gegen 21 Uhr gab es dann Entwarnung. Die Bewohner durfte zurück ins Haus. Am Mittwoch wird es weitere Untersuchungen geben.
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