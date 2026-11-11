Vorerst Entwarnung um einsturzgefährdetes Haus

Haus mit Aushubmaterial gesichert

Gemeinsam mit einem Statiker und einem Bauleiter des Bauunternehmens wurde die Lage bewertet. Dann hatte man eine ungewöhnliche Idee. „Der direkt angrenzende Bereich des betroffenen Gebäudes wurde mit einem auf der Baustelle vorgefundenen Bagger gesichert. Aushubmaterial wurde in den Bereich gefüllt und derart verdichtet, damit keine Erschütterungen zu einem weiteren Schaden führen“, berichtet die Berufsfeuerwehr Linz.