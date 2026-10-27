KI-Rechenzentren als Streitthema bei US-Midterms

Aus dem Weißen Haus kommt mehr Unterstützung als nur Worte. Im September gab es von der Trump-Regierung den Vorstoß, die Umweltregeln für den Bau von Rechenzentren zu lockern – und auch für Kraftwerke, die sie mit Strom aus fossilen Energieträgern versorgen. Aktuell lässt etwa Musk Gasturbinen für KI-Rechenzentren von SpaceX im Süden von Memphis in Tennessee laufen. Trump sagt inzwischen, Rechenzentren sollen ihren eigenen Strom produzieren.