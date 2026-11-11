Vorfreude auf Besuch
14 Meter hohe Papststatue in Peru fertiggestellt
In der peruanischen Hafenstadt Callao ist eine 14 Meter hohe Statue zu Ehren von Leo XIV. errichtet worden. Es handelt sich dabei um das weltweit höchste Monument, das dem aktuellen Papst gewidmet ist.
Die Skulptur, die unter der Leitung der Bildhauer Deyvi Wong und Rafael Gutiérrez entstand, besteht laut offiziellen Angaben aus einer zehn Meter hohen Metallkonstruktion.
Diese ist mit Glasfaser in Marmoroptik verkleidet. Die Figur steht auf einem vier Meter hohen Sockel. Die Konstruktion sei so ausgelegt, dass sie Windlasten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde standhalte.
Bilder der Papststatue in Callao:
Besondere Beziehung zu Peru
Die Enthüllung des Denkmals durch Bürgermeister César Pérez und Bischof Luis Alberto Barrera und weitere Würdenträger erfolgte kurz vor dem Besuch des Papstes in Peru, der am Mittwoch in dem Andenland erwartet wird. Leo XIV. befindet sich derzeit auf einer Südamerika-Reise, die ihn bereits nach Uruguay und Argentinien führte. In Peru wird er sechs Tage lang bleiben.
Empfang „mit offenen Armen“
In Callao macht der Papst Zwischenstation an der dortigen Luftwaffenbasis. Callao erwarte Leo XIV. „mit offenen Armen und einem Herzen voller Glauben“, hieß es seitens der Stadtverwaltung in Bezug auf die Statue, die das Oberhaupt der katholischen Kirche mit ausgebreiteten Armen zeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.