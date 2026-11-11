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Vorfreude auf Besuch

14 Meter hohe Papststatue in Peru fertiggestellt

Ausland
11.11.2026 07:24
Der Bau der Statue stellt eine Hommage an die Verbindung Leos XIV. mit Callao dar.
Der Bau der Statue stellt eine Hommage an die Verbindung Leos XIV. mit Callao dar.(Bild: EPA/PAOLO AGUILAR)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der peruanischen Hafenstadt Callao ist eine 14 Meter hohe Statue zu Ehren von Leo XIV. errichtet worden. Es handelt sich dabei um das weltweit höchste Monument, das dem aktuellen Papst gewidmet ist.

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Die Skulptur, die unter der Leitung der Bildhauer Deyvi Wong und Rafael Gutiérrez entstand, besteht laut offiziellen Angaben aus einer zehn Meter hohen Metallkonstruktion.

Diese ist mit Glasfaser in Marmoroptik verkleidet. Die Figur steht auf einem vier Meter hohen Sockel. Die Konstruktion sei so ausgelegt, dass sie Windlasten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde standhalte.

Bilder der Papststatue in Callao:

Besondere Beziehung zu Peru
Die Enthüllung des Denkmals durch Bürgermeister César Pérez und Bischof Luis Alberto Barrera und weitere Würdenträger erfolgte kurz vor dem Besuch des Papstes in Peru, der am Mittwoch in dem Andenland erwartet wird. Leo XIV. befindet sich derzeit auf einer Südamerika-Reise, die ihn bereits nach Uruguay und Argentinien führte. In Peru wird er sechs Tage lang bleiben.

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Empfang „mit offenen Armen“
In Callao macht der Papst Zwischenstation an der dortigen Luftwaffenbasis. Callao erwarte Leo XIV. „mit offenen Armen und einem Herzen voller Glauben“, hieß es seitens der Stadtverwaltung in Bezug auf die Statue, die das Oberhaupt der katholischen Kirche mit ausgebreiteten Armen zeigt.

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