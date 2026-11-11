14 Meter hohe Papststatue in Peru fertiggestellt

Besondere Beziehung zu Peru

Die Enthüllung des Denkmals durch Bürgermeister César Pérez und Bischof Luis Alberto Barrera und weitere Würdenträger erfolgte kurz vor dem Besuch des Papstes in Peru, der am Mittwoch in dem Andenland erwartet wird. Leo XIV. befindet sich derzeit auf einer Südamerika-Reise, die ihn bereits nach Uruguay und Argentinien führte. In Peru wird er sechs Tage lang bleiben.