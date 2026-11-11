FIFA-Boss? Wenger muss erst Allianz aufbrechen

„Kann es mir vorstellen“

Allerdings hatte sich auch Wenger kritisch zu Infantinos letztlich gescheiterten WM-Investorenplänen geäußert. „Ich war an diesem Plan nicht beteiligt und habe erst aus der Presse von diesem Vorhaben erfahren“, sagte Wenger damals. „Ich bin fest davon überzeugt, dass die FIFA unabhängig sein und unserem Sport mit Engagement, Transparenz und Integrität dienen muss.“ Außer Infantino, der trotz starker Kritik an seiner Person für eine vierte Amtszeit gewählt werden will, hat bisher nur der Japaner Kozo Tashima, der dem FIFA-Council angehört, seine Bewerbung eingereicht. Realistische Chancen werden ihm aber nicht eingeräumt.