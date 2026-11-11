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Infantino muss zittern

FIFA-Boss? Wenger muss erst Allianz aufbrechen

Fußball International
11.11.2026 07:36
Arsene Wenger (l.) und Gianni Infantino (r.)
Arsene Wenger (l.) und Gianni Infantino (r.)(Bild: EPA/ENNIO LEANZA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Kritiker von Gianni Infantino hoffen auf eine Kandidatur von Arsene Wenger als Präsident der FIFA.

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Kurz vor dem Ende der Bewerbungsfrist am 18. November gewinnt der Kampf um die FIFA-Präsidentschaft an Brisanz. Wie „The Athletic“ meldet, könnte sich Arsene Wenger als Vorsitzender des Fußball-Weltverbandes bewerben und damit den umstrittenen Gianni Infantino herausfordern.

Der mittlerweile 77-jährige Franzose und Ex-Arsenal-Trainer hat sich noch nicht zu den Gerüchten geäußert, soll aber mit einer Bewerbung kokettieren. Ein Wahlkampf zwischen Infantino und Wenger vor dem FIFA-Kongress im marokkanischen Rabat wäre brisant. Noch arbeitet der langjährige Erfolgscoach als „Direktor für globale Fußballförderung“ bei der FIFA praktisch Tür an Tür in der Zentrale in Zürich mit dem Schweizer zusammen. 

„Kann es mir vorstellen“
Allerdings hatte sich auch Wenger kritisch zu Infantinos letztlich gescheiterten WM-Investorenplänen geäußert. „Ich war an diesem Plan nicht beteiligt und habe erst aus der Presse von diesem Vorhaben erfahren“, sagte Wenger damals. „Ich bin fest davon überzeugt, dass die FIFA unabhängig sein und unserem Sport mit Engagement, Transparenz und Integrität dienen muss.“ Außer Infantino, der trotz starker Kritik an seiner Person für eine vierte Amtszeit gewählt werden will, hat bisher nur der Japaner Kozo Tashima, der dem FIFA-Council angehört, seine Bewerbung eingereicht. Realistische Chancen werden ihm aber nicht eingeräumt.

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Zuletzt hatte sich Infantino Wahlzusagen von Verbänden aus Afrika, Asien und Südamerika gesichert, die ihm eine Mehrheit bringen würden. Diese Allianz müsste Wenger aufbrechen. Auf eine Kandidatur Wengers hoffen vor allem die europäischen Verbände, die in Opposition zu Infantino stehen. Denn sie konnten bisher keinen Gegenkandidaten präsentieren, UEFA-Präsident Aleksandar Ceferin (Slo) schloss eine Kandidatur seinerseits aus.

Per Mertesacker
Per Mertesacker(Bild: AP/Von Der Laage, Gladys Chai / Action Press / picturedesk.com)

Ein Ex-Schützling Wengers bricht eine Lanze für ihn: „Arsene Wenger war für mich in meiner Karriere ein Leader“, meint Per Mertesacker. „Leader sind diejenigen, die in entscheidenden Momenten an deiner Seite stehen. Auf diese Menschen muss man hören. Er hat einfach Führungsqualitäten. Ich kann es mir vorstellen.“

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