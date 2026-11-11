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Drohungen aus dem Iran

US-Finanzminister zieht auf Militärbasis um

Außenpolitik
11.11.2026 06:53
US-Finanzminister Scott Bessent
US-Finanzminister Scott Bessent(Bild: AFP/ALLISON JOYCE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Finanzminister Scott Bessent ist mehreren Medien zufolge wegen mutmaßlicher Bedrohungen aus dem Iran von seinem privaten Wohnsitz auf einen Militärstützpunkt umgezogen. Der Sender Fox News berichtete von einem „mehr als fortgeschrittenen Stadium“ von Plänen gegen den Minister.

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Sowohl der konservative TV-Sender als auch die „New York Times“ zitierten aus einer Stellungnahme des Finanzministeriums, in der es heißt: „Minister Bessent lässt sich von den Drohungen der iranischen Führung nicht einschüchtern. Er ist entschlossen, am Kurs gegen Teheran festzuhalten.“

Dieser Demonstrant fordert während einer Anhörung des US-Finanzministers im Parlament ein Ende ...
Dieser Demonstrant fordert während einer Anhörung des US-Finanzministers im Parlament ein Ende des Krieges gegen den Iran.(Bild: AFP/ROBERTO SCHMIDT)

Der 64-Jährige hatte in den vergangenen Monaten den wirtschaftlichen Druck gegen Teheran auf Befehl von US-Präsident Donald Trump verschärft. Dabei verhängten die USA Sanktionen gegen Unterstützer Teherans, unter anderem Banken, Personen und Unternehmen sowie Fluggesellschaften.

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Nicht das erste Regierungsmitglied, das umgezogen ist
Laut „New York Times“ ist Bessent der jüngste hochrangige Beamte der Trump-Regierung, der seinen Wohnsitz auf einen Militärstützpunkt oder eine andere geschützte Wohnanlage verlagert hat. Zuvor hätten dies unter anderem bereits Stephen Miller, der neue Stabschef des Weißen Hauses, sowie die ehemalige Justizministerin Pam Bondi getan.

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