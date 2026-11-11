US-Finanzminister zieht auf Militärbasis um

Nicht das erste Regierungsmitglied, das umgezogen ist

Laut „New York Times“ ist Bessent der jüngste hochrangige Beamte der Trump-Regierung, der seinen Wohnsitz auf einen Militärstützpunkt oder eine andere geschützte Wohnanlage verlagert hat. Zuvor hätten dies unter anderem bereits Stephen Miller, der neue Stabschef des Weißen Hauses, sowie die ehemalige Justizministerin Pam Bondi getan.