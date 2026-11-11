Fußfessel abgeschnitten: Meghans Vater nun in Haft

Erste Festnahme am Freitag

Markle war am Freitag festgenommen und wegen des mutmaßlichen Besitzes kinderpornografischen Materials angeklagt worden. Bei einem ersten Gerichtstermin in der Stadt Tampa in Florida wurde entschieden, dass Markle zurück in das Seniorenheim darf, in dem er derzeit lebt. Dort sollte er unter Hausarrest stehen und elektronisch überwacht werden.