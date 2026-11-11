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Fußfessel abgeschnitten: Meghans Vater nun in Haft

Royals
11.11.2026 07:59
Thomas Markle Sen. wurde am Dienstag im Seniorenheim festgenommen. Der Vater von Herzogin Meghan ...
Thomas Markle Sen. wurde am Dienstag im Seniorenheim festgenommen. Der Vater von Herzogin Meghan hatte sich zuvor seine Fußfessel abgeschnitten.(Bild: Krone-Collage/AFP/JONATHAN BRADY, APA/Pinellas County Sheriff's Office via AP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Vater von Herzogin Meghan, Thomas Markle, hat sich im Hausarrest seine elektronische Fußfessel abgeschnitten und ist erneut festgenommen worden. Der 82-Jährige habe sich das Überwachungsgerät um 1.45 Uhr Ortszeit in der Senioreneinrichtung in Florida, in der er derzeit lebt, abgeschnitten, teilte der stellvertretende Bundesstaatsanwalt in Kalifornien, Bill Essayli, mit.

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Bei einer anschließenden Gerichtsanhörung wurde entschieden, dass Markle ohne die erneute Aussicht auf Freilassung auf Kaution nun in Haft müsse, teilte das US-Justizministerium mit.

Erste Festnahme am Freitag
Markle war am Freitag festgenommen und wegen des mutmaßlichen Besitzes kinderpornografischen Materials angeklagt worden. Bei einem ersten Gerichtstermin in der Stadt Tampa in Florida wurde entschieden, dass Markle zurück in das Seniorenheim darf, in dem er derzeit lebt. Dort sollte er unter Hausarrest stehen und elektronisch überwacht werden.

Die Polizei veröffentlichte am Dienstag den Mugshot von Herzogin Meghans Vater. Thomas Markle ...
Die Polizei veröffentlichte am Dienstag den Mugshot von Herzogin Meghans Vater. Thomas Markle Sen. muss nun in Haft bleiben.(Bild: APA/Pinellas County Sheriff's Office via AP)

Die Anklageverlesung sollte zu einem späteren Zeitpunkt in Kalifornien stattfinden. Markle hatte sich zunächst vor Gericht nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Belastendes Material in Lagerräumen entdeckt
Zuvor waren zwei Lagerräume in der Gegend von Los Angeles untersucht worden, die Markle seit fast zwei Jahrzehnten gemietet hatte. Bei der Durchsuchung dieser Lagerräume seien 78 Gegenstände entdeckt und in Gewahrsam genommen worden, darunter Bildmaterial und Bücher im Zusammenhang mit mutmaßlich missbrauchten Minderjährigen. Zuvor war auch schon auf den Philippinen belastendes Material aufgetaucht.

In dieser Senioreneinrichtung war Thomas Markle zuletzt untergebracht.
In dieser Senioreneinrichtung war Thomas Markle zuletzt untergebracht.(Bild: AFP/RICARDO ARDUENGO)

Meghan „zutiefst bestürzt“
Meghan (45) hatte sich nach Bekanntwerden der Berichte „zutiefst bestürzt“ gezeigt. Sie sei bereits 2018 von britischen Sicherheitsbehörden über „beunruhigende und verstörende Vorwürfe“ gegen ihren Vater informiert worden, hatte die Frau von Prinz Harry Ende Oktober mitgeteilt.

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Sie hat seit Langem ein schwieriges Verhältnis zu ihrem Vater. Thomas Markle war 2018 nicht zur Hochzeit seiner Tochter in Großbritannien gereist. Stattdessen hatte ihr Schwiegervater, der damalige Thronfolger Charles, Meghan zum Altar geführt.

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