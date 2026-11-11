Kritik an Umsetzung der Russland-Sanktionen

Die EU hat seit dem Beginn des Angriffskrieges im Frühjahr 2022 bisher insgesamt 21 Sanktionspakete gegen Russland geschnürt, ein weiteres ist in Arbeit. Das Hauptziel ist, den Handel mit strategischen Gütern einzuschränken und dadurch den russischen Angriffskrieg zu behindern. Die Maßnahmen umfassen Aus- und Einfuhrverbote etwa für militärische und Dual-Use-Güter, einen Ölpreisdeckel, Sanktionen gegen russische Banken und über 4500 Personen und Organisationen sowie die russische „Schattenflotte“.

Trotz des enormen Rückgangs beim Warenhandel zwischen sei die EU im Jahr 2025 noch immer Russlands drittgrößter Handelspartner gewesen. „Das bedeutet nicht, dass keine sanktionierten Güter nach Russland gelangen“, erklärte das zuständige Rechnungshof-Mitglied Mihails Kozlovs am Dienstag bei einer Pressekonferenz.