Tragödie in Kanada
Wohl Grizzly-Attacke: Frauen tot nach Wanderung
Beim Wandern in Kanada sind eine Frau und ihre Tochter beim Wandern ums Leben gekommen. Die Behörden vermuten eine Attacke durch einen Grizzlybären. Die Leichen der beiden wurden am Montag und Dienstag entdeckt.
Das Gebiet Bella Coola um den 2100-Einwohner-Ort in der kanadischen Provinz British Columbia gilt als Paradies für Wanderer. Das dachten sich wohl auch eine Frau und ihre 20-jährige Tochter, die zu einer Tour in der Gegend aufbrachen.
Tiere fühlen sich in Wandergebiet wohl
In dem Gebiet leben jedoch auch Grizzlybären. Nun gibt es den Verdacht, dass erneut eines der Tiere einen Angriff verübt hat. Wie die Behörden und kanadische Medien melden, wurden die Überreste der Frauen bei einer Suchaktion gefunden.
Bär soll getötet werden
In der Region bei Bella Coola hätten sich nach dem Vorfall verschiedene Gruppen auf die Suche nach dem Grizzly gemacht. Zudem würden Fallen gestellt und Wildkameras installiert, teilte die Behörde für Wildtierschutz und öffentliche Sicherheit in British Columbia (BCCOS) mit. „Wenn wir den Bären finden, wird er zum Schutz der öffentlichen Sicherheit getötet“, so die Behörde.
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