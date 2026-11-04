Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tragödie in Kanada

Wohl Grizzly-Attacke: Frauen tot nach Wanderung

Ausland
04.11.2026 22:31
Ein Grizzlybär soll die beiden Frauen getötet haben.
Ein Grizzlybär soll die beiden Frauen getötet haben.(Bild: AP/Jim Urquhart)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Beim Wandern in Kanada sind eine Frau und ihre Tochter beim Wandern ums Leben gekommen. Die Behörden vermuten eine Attacke durch einen Grizzlybären. Die Leichen der beiden wurden am Montag und Dienstag entdeckt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das Gebiet Bella Coola um den 2100-Einwohner-Ort in der kanadischen Provinz British Columbia gilt als Paradies für Wanderer. Das dachten sich wohl auch eine Frau und ihre 20-jährige Tochter, die zu einer Tour in der Gegend aufbrachen.

Tiere fühlen sich in Wandergebiet wohl
In dem Gebiet leben jedoch auch Grizzlybären. Nun gibt es den Verdacht, dass erneut eines der Tiere einen Angriff verübt hat. Wie die Behörden und kanadische Medien melden, wurden die Überreste der Frauen bei einer Suchaktion gefunden.

Lesen Sie auch:
Vorfall in Kalifornien
Paar wird von Bären im eigenen Auto überrascht
03.11.2026

Bär soll getötet werden
In der Region bei Bella Coola hätten sich nach dem Vorfall verschiedene Gruppen auf die Suche nach dem Grizzly gemacht. Zudem würden Fallen gestellt und Wildkameras installiert, teilte die Behörde für Wildtierschutz und öffentliche Sicherheit in British Columbia (BCCOS) mit. „Wenn wir den Bären finden, wird er zum Schutz der öffentlichen Sicherheit getötet“, so die Behörde.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
04.11.2026 22:31
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf