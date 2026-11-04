Wohl Grizzly-Attacke: Frauen tot nach Wanderung

Bär soll getötet werden

In der Region bei Bella Coola hätten sich nach dem Vorfall verschiedene Gruppen auf die Suche nach dem Grizzly gemacht. Zudem würden Fallen gestellt und Wildkameras installiert, teilte die Behörde für Wildtierschutz und öffentliche Sicherheit in British Columbia (BCCOS) mit. „Wenn wir den Bären finden, wird er zum Schutz der öffentlichen Sicherheit getötet“, so die Behörde.