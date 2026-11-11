Alonso: „Sorry, aber so macht das keinen Spaß“

Obwohl er von Startplatz acht ins Rennen gegangen war und auch auf am Sonntag einen guten Job machte, verpasste Fernando Alonso in Sao Paulo als Zwölfter die Punkte. Beim Spanier überwog anschließend vor allem Frust über sein Auto.
„Sorry, aber so macht das keinen Spaß. Ich komme einfach her und mache meinen Job. Es ist nicht schön, mit anderen Werkzeugen als die anderen Fahrer arbeiten zu müssen“, ärgerte sich Alonso. In den Kurven sei der AMR26 phänomenal, so der 45-Jährige, und auch das Chassis sei besser als jenes von Mercedes, „aber wir verlieren nun mal zu viel auf den Geraden, und das machte sich in Brasilien besonders im langen Bergauf-Stück zurück zu Start und Ziel bemerkbar.“
Was den Aston-Martin-Fahrer außerdem stört: „Wenn ich eine überragende Leistung zeige, sagen alle, das sei normal bei mir. Wenn ich eine normale Leistung zeige, sagen sie, ich sei zu alt.“
Vorletzter in der Konstrukteurswertung
In der Fahrer-Wertung liegt Alonso mit sieben Punkten ex aequo mit Esteban Ocon und Carlos Sainz auf Rang 16, Aston Martin muss sich in der Konstrukteurswertung mit dem elften und damit vorletzten Platz zufriedengeben. „Über mein Auto muss ich nichts mehr lernen. Wir wissen glasklar, was wir verbessern müssen. Wir müssen hart fürs nächste Jahr arbeiten, um unseren Rückstand aufzuholen und wettbewerbsfähiger zu sein“, hofft Alonso, 2027 wieder mit einem konkurrenzfähigeren Auto an den Start gehen zu können.
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