Alonso: „Sorry, aber so macht das keinen Spaß“

„Sorry, aber so macht das keinen Spaß. Ich komme einfach her und mache meinen Job. Es ist nicht schön, mit anderen Werkzeugen als die anderen Fahrer arbeiten zu müssen“, ärgerte sich Alonso. In den Kurven sei der AMR26 phänomenal, so der 45-Jährige, und auch das Chassis sei besser als jenes von Mercedes, „aber wir verlieren nun mal zu viel auf den Geraden, und das machte sich in Brasilien besonders im langen Bergauf-Stück zurück zu Start und Ziel bemerkbar.“