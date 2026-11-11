„Wäre Traum, wenn Dani selbstständig leben könnte“

Ein vierjähriges Mädchen aus dem Innviertel hat bei einem dramatischen Unfall mit einem Wandrollo am Bauernhof der Eltern schwerwiegende Hirnschäden erlitten. Kostenintensive Therapien und die aufopfernde Betreuung durch die Familie helfen, ihren Zustand zu verbessern. Finanziell ist das für die Angehörigen aber nur schwer zu stemmen.
Wenn Daniela lächelt, geht dem Vis-à-vis sofort das Herz auf. Trotz des schweren Schicksalsschlags, der das Leben der Vierjährigen und ihrer Angehörigen im Juni 2024 komplett auf den Kopf gestellt hat, macht sie einen glücklichen Eindruck.
Das Mädchen war vor zwei Jahren beim Spielen mit zwei Schwestern am elterlichen Hof im Bezirk Schärding von einem automatisch gesteuerten Rollo längere Zeit zwischen Metallstangen eingeklemmt worden.
Zehn Minuten lang reanimiert
Als es dem Papa endlich gelang, sie daraus zu befreien, atmete die Kleine nicht mehr. Zehn Minuten wurde verzweifelt versucht, sie wiederzubeleben – dann gab es wieder Pupillenreaktionen. Als Daniela im Spital aus dem künstlichen Tiefschlaf erwachte, war klar: Sie ist schwerst beeinträchtigt (hypoxischer Hirnschaden).
Von ihrer Familie – dem Landwirte-Ehepaar Jasmin (38) und Andreas (37) sowie den Schwestern Valerie (14), Leonie (9) und Johanna (7) – wird die Vierjährige abgöttisch geliebt. Die Fünf versuchen alles, Daniela bestmöglich zu fördern und zu unterstützen.
Düstere Ärzteprognosen
„Unser großer Traum wäre, dass sie eines Tages ein selbstständiges Leben führt“, sagt Mutter Jasmin, drückt ihre Jüngste liebevoll an sich und küsst sie. Dass Daniela inzwischen die Worte „Mama“ und „Papa“ sowie „Ja“ und „Nein“ sagen kann, treibt der 38-Jährigen Tränen der Rührung ins Auge. Denn die Mutter fährt unermüdlich mit dem Kind zu kostspieligen Therapien, die entgegen düsterster Ärzteprognosen erkennbare Erfolge zeigen.
„Daniela hat wieder essen und trinken gelernt, kann inzwischen den Kopf gerade halten, mit der Hand der stärker beeinträchtigten Körperseite Daumenlutschen und hat keine epileptischen Anfälle mehr.“ Jasmin richtet ihr Leben völlig auf die Betreuung der Kleinen aus. „Jetzt ist die Intensivtherapiephase, in der noch Besserung möglich ist. Wenn Jasmin älter ist, wird das viel schwieriger.“
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Kinder-Reha und OP
Mehrere Aufenthalte in einem Kinderrehazentrum in Bisamberg (NÖ), die von der Krankenkasse nicht bezahlt werden (jeweils 10.000 Euro), sind 2027 nötig, genauso eine Faszien-OP in Barcelona (8000 Euro). Auch ein Treppenlift müsste eingebaut werden. „Das alles bereitet uns große finanzielle Sorgen“, so Jasmin.
Es wäre wunderschön, wenn die „Krone“-Familie ihr helfen könnte.
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