„Bäm! Du bist tot“: 21 Monate Haft für Randalierer

„Wissen Sie überhaupt, wie viele Vorstrafen Sie haben?“ Die Frage der Richterin am Landesgericht Feldkirch bringt einen 43-jährigen Polen nicht aus der Ruhe. Schulterzucken. „Ich rechne nicht mit. Es sind schon einige“, lässt der Maurer über die Dolmetscherin ausrichten. Tatsächlich sind es laut ECRIS-Auskunft 30 Verurteilungen, 13 davon einschlägig! Am Dienstag sitzt der aus der U-Haft vorgeführte Mann erneut auf der Anklagebank. Diesmal wegen eines Vorfalls am 4. Oktober in Bludenz. Zwei Flaschen Wodka hatte er damals intus. Er behauptete, von zwei Arabern attackiert worden zu sein. „Ich weiß nur, dass mich jemand gegen den Kopf geschlagen hat und ich das Blaulicht der Rettung gesehen habe.“ Was danach geschah, weiß der Angeklagte angeblich nicht mehr.