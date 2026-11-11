Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gefährliche Drohung

„Bäm! Du bist tot“: 21 Monate Haft für Randalierer

Vorarlberg
11.11.2026 07:00
Der Angeklagte nahm das Urteil an. Damit ist es bereits rechtskräftig.
Der Angeklagte nahm das Urteil an. Damit ist es bereits rechtskräftig.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Zwei Flaschen Wodka, wüste Todesdrohungen und Attacken auf Einsatzkräfte: Ein 43-jähriger Pole sorgte Anfang Oktober in Bludenz (Vorarlberg) für einen Polizeieinsatz mit Folgen. Vor Gericht zeigte der 30-fach-Vorbestrafte Erinnerungslücken. Doch ein Video und drei Zeugen ließen keine Zweifel an seiner Schuld.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Wissen Sie überhaupt, wie viele Vorstrafen Sie haben?“ Die Frage der Richterin am Landesgericht Feldkirch bringt einen 43-jährigen Polen nicht aus der Ruhe. Schulterzucken. „Ich rechne nicht mit. Es sind schon einige“, lässt der Maurer über die Dolmetscherin ausrichten. Tatsächlich sind es laut ECRIS-Auskunft 30 Verurteilungen, 13 davon einschlägig! Am Dienstag sitzt der aus der U-Haft vorgeführte Mann erneut auf der Anklagebank. Diesmal wegen eines Vorfalls am 4. Oktober in Bludenz. Zwei Flaschen Wodka hatte er damals intus. Er behauptete, von zwei Arabern attackiert worden zu sein. „Ich weiß nur, dass mich jemand gegen den Kopf geschlagen hat und ich das Blaulicht der Rettung gesehen habe.“ Was danach geschah, weiß der Angeklagte angeblich nicht mehr.

„Deine ganze Familie ist tot, one by one“
Die Einsatzkräfte wissen es dafür umso genauer: Als ein Sanitäter den Verletzten im Rettungswagen anschnallen wollte, trat dieser nach ihm. Auch einen Polizisten traf ein Tritt gegen das Schienbein. Dazu kamen üble Todesdrohungen. „Bäm, bäm, bäm! Du bist tot. Die ganze Familie ist tot, one by one“, zitierte ein Beamter den Angeklagten, der dabei Schussgeräusche imitiert habe. „Es tut mir leid“, erklärt der Pole vor Gericht.

Polizisten würde er normalerweise niemals attackieren. Gerichtspsychiater Reinhard Haller bescheinigt ihm alkoholbedingt eine eingeschränkte Zurechnungsfähigkeit. Doch die glaubwürdigen Zeugenaussagen und ein Beweisvideo sprechen laut Richterin eine eindeutige Sprache. Das Urteil: 21 Monate Haft wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, gefährlicher Drohung und Körperverletzungsdelikten. „Für mich eine sehr harte Strafe“, meint der Verurteilte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
11.11.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
9° / 11°
Symbol Regen
Bludenz
9° / 13°
Symbol einzelne Regenschauer
Dornbirn
10° / 12°
Symbol Regen
Feldkirch
9° / 13°
Symbol leichter Regen

krone.tv

krone.tv fragt nach
Christkindlmarkt-Besuch: Leistbar oder zu teuer?
Herzensmenschen geehrt
„Krone“-Gala feiert Niederösterreichs Helden
Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
148.177 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Formel 1
Toto Wolff deutlich: „Dann soll er daheimbleiben“
101.720 mal gelesen
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
84.803 mal gelesen
Motor
Ein Hersteller setzt Milliarden auf den Verbrenner
1075 mal kommentiert
Honda entwickelt einen neuen V6-Hybridantrieb für große US-Modelle, die ab 2027 auf den Markt ...
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
809 mal kommentiert
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Wirtschaft
Regierung streicht Öko-Abgabe auf Stromrechnung
741 mal kommentiert
Alles, was die Energiekosten senkt, bleibt den Haushalten mehr im Geldbörsel.
Mehr Vorarlberg
Gefährliche Drohung
„Bäm! Du bist tot“: 21 Monate Haft für Randalierer
Schwerer Betrug
Mutter gerät aus Liebe zum Sohn in Schuldenfalle
Causa Tschann
Markus Wallner steht hinter verurteiltem Stadtchef
20-Jähriger verletzt
Baum in Voarlberg auf Fahrzeug gestürzt
Youth Olympic Games
„Zsombi“ holte sich Bronze kurz vor der Ziellinie
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf