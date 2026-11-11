„Bäm! Du bist tot“: 21 Monate Haft für Randalierer

Zwei Flaschen Wodka, wüste Todesdrohungen und Attacken auf Einsatzkräfte: Ein 43-jähriger Pole sorgte Anfang Oktober in Bludenz (Vorarlberg) für einen Polizeieinsatz mit Folgen. Vor Gericht zeigte der 30-fach-Vorbestrafte Erinnerungslücken. Doch ein Video und drei Zeugen ließen keine Zweifel an seiner Schuld.
„Wissen Sie überhaupt, wie viele Vorstrafen Sie haben?“ Die Frage der Richterin am Landesgericht Feldkirch bringt einen 43-jährigen Polen nicht aus der Ruhe. Schulterzucken. „Ich rechne nicht mit. Es sind schon einige“, lässt der Maurer über die Dolmetscherin ausrichten. Tatsächlich sind es laut ECRIS-Auskunft 30 Verurteilungen, 13 davon einschlägig! Am Dienstag sitzt der aus der U-Haft vorgeführte Mann erneut auf der Anklagebank. Diesmal wegen eines Vorfalls am 4. Oktober in Bludenz. Zwei Flaschen Wodka hatte er damals intus. Er behauptete, von zwei Arabern attackiert worden zu sein. „Ich weiß nur, dass mich jemand gegen den Kopf geschlagen hat und ich das Blaulicht der Rettung gesehen habe.“ Was danach geschah, weiß der Angeklagte angeblich nicht mehr.
„Deine ganze Familie ist tot, one by one“
Die Einsatzkräfte wissen es dafür umso genauer: Als ein Sanitäter den Verletzten im Rettungswagen anschnallen wollte, trat dieser nach ihm. Auch einen Polizisten traf ein Tritt gegen das Schienbein. Dazu kamen üble Todesdrohungen. „Bäm, bäm, bäm! Du bist tot. Die ganze Familie ist tot, one by one“, zitierte ein Beamter den Angeklagten, der dabei Schussgeräusche imitiert habe. „Es tut mir leid“, erklärt der Pole vor Gericht.
Polizisten würde er normalerweise niemals attackieren. Gerichtspsychiater Reinhard Haller bescheinigt ihm alkoholbedingt eine eingeschränkte Zurechnungsfähigkeit. Doch die glaubwürdigen Zeugenaussagen und ein Beweisvideo sprechen laut Richterin eine eindeutige Sprache. Das Urteil: 21 Monate Haft wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, gefährlicher Drohung und Körperverletzungsdelikten. „Für mich eine sehr harte Strafe“, meint der Verurteilte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.