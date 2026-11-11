„Stehe ja eh nur da und lasse mich abschießen“

Schnauzer statt Vollbart! Krems-Goalie Lukas Domevscek nutzte die Länderspiel-Pause für ein kleines Umstyling. Warum der 27-Jährige trotz stotterndem Wachauer Motor Ruhe walten lässt und auf dem Platz nicht zum Juristen wird ...
„Hoffentlich erkennen mich die Leute überhaupt noch“, grinst Lukas Domevscek. Gut, ganz so markant war der Bart des Kremser Handball-Goalies dann auch wieder nicht, für etwaige „Wer is’n des?“-Rufe wird’s beim heutigen (19 Uhr) Duell in Bregenz wohl nicht ganz reichen. Jedenfalls musste der bessere Flaum aber weichen – für einen stabilen Schnauzer. „Es ist Movember, da muss der Rauschebart weg“, unterstützt auch das UHK-Urgestein die typische November-Initiative, „Und die Freundin hat sich natürlich ebenso gefreut.“
Stichwort Freude: Dazu gab’s in dieser Saison bislang recht wenig Anlass. Platz elf, nur zwei Siege aus neun Partien und ein bitteres Europacup-Aus – da wird sogar der größte Optimist zum Realisten. „Man muss dem in’s Auge sehen. Das ist nicht unser Anspruch“, weiß der 27-Jährige. Aber dennoch nichts, was im Villacher nach acht Jahren und fünf Titeln (3x Meister, 2x Cup) in der Wachau große Unruhe auslösen würde.
„Bedeutet 120 Vollgas laufen“
„Ich habe als Goalie eine gewisse Wirkung und versuche natürlich gerade den Jungen einzuimpfen, wie man aus solchen Situationen auch wieder rauskommt.“ Der Schlussmann erfüllt seinen Teil zumindest, fischt nach allen Regeln der Kunst die Bälle aus dem Kremser Kasten. Auch, wenn der restliche Motor etwas stockt. „Im Prinzip stehe ich aber nur da und lasse mich abschießen.“ Bescheiden. Kommt ihm aber gerade in englischen Wochen wie dieser nur allzu recht. „Für den Rest bedeutet das 120 Minuten Vollgas laufen“. Für Domevscek zwei Stunden „abschießen lassen“ ...
Der Hexer ist Jurist
Quasi gegenteilig zum Sprichwort „Wer es nicht in den Haxn’n hat, hat es im Hirn“. Denn beim Wachauer Hexer raucht im beruflichen Sinne tagtäglich der Kopf. „Ich arbeite als Jurist, habe da schon mein zweites Standbein aufgebaut. Und in dem Job ist es natürlich gut, wenn ich auch a bissl nachdenke“, lacht 1,91m-Hüne.
Den Gerechtigkeitssinn lässt er dann aber meist im Büro. Bei Fehlentscheidungen auf dem Parkett wird auf etwaige Verhandlungen mit dem Schiri verzichtet. „Macht aber eh auch meistens wenig Sinn. Und das sind auch nur Menschen, Fehlpfiffe können passieren. Da gibt’s bei uns andere Kandidaten, die dann gerne diskutieren“, schmunzelt Domevscek. Hier siegt die Vernunft – und die räumliche Trennung. Schließlich steht er ja nur hinten im Kasten und lässt sich abschießen ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.