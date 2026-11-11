„Stehe ja eh nur da und lasse mich abschießen“

„Bedeutet 120 Vollgas laufen“

„Ich habe als Goalie eine gewisse Wirkung und versuche natürlich gerade den Jungen einzuimpfen, wie man aus solchen Situationen auch wieder rauskommt.“ Der Schlussmann erfüllt seinen Teil zumindest, fischt nach allen Regeln der Kunst die Bälle aus dem Kremser Kasten. Auch, wenn der restliche Motor etwas stockt. „Im Prinzip stehe ich aber nur da und lasse mich abschießen.“ Bescheiden. Kommt ihm aber gerade in englischen Wochen wie dieser nur allzu recht. „Für den Rest bedeutet das 120 Minuten Vollgas laufen“. Für Domevscek zwei Stunden „abschießen lassen“ ...