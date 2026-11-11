Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Krems-Hexer Domevscek

„Stehe ja eh nur da und lasse mich abschießen“

Handball
11.11.2026 07:30
Lukas Domevscek ist der Antreiber im Kasten der Kremser
Lukas Domevscek ist der Antreiber im Kasten der Kremser(Bild: GEPA)
Porträt von Kilian Wazik
Von Kilian Wazik

Schnauzer statt Vollbart! Krems-Goalie Lukas Domevscek nutzte die Länderspiel-Pause für ein kleines Umstyling. Warum der 27-Jährige trotz stotterndem Wachauer Motor Ruhe walten lässt und auf dem Platz nicht zum Juristen wird ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Hoffentlich erkennen mich die Leute überhaupt noch“, grinst Lukas Domevscek. Gut, ganz so markant war der Bart des Kremser Handball-Goalies dann auch wieder nicht, für etwaige „Wer is’n des?“-Rufe wird’s beim heutigen (19 Uhr) Duell in Bregenz wohl nicht ganz reichen. Jedenfalls musste der bessere Flaum aber weichen – für einen stabilen Schnauzer. „Es ist Movember, da muss der Rauschebart weg“, unterstützt auch das UHK-Urgestein die typische November-Initiative, „Und die Freundin hat sich natürlich ebenso gefreut.“

Stichwort Freude: Dazu gab’s in dieser Saison bislang recht wenig Anlass. Platz elf, nur zwei Siege aus neun Partien und ein bitteres Europacup-Aus – da wird sogar der größte Optimist zum Realisten. „Man muss dem in’s Auge sehen. Das ist nicht unser Anspruch“, weiß der 27-Jährige. Aber dennoch nichts, was im Villacher nach acht Jahren und fünf Titeln (3x Meister, 2x Cup) in der Wachau große Unruhe auslösen würde.

Das Auge stets auf den Ball gerichtet: Lukas Domevscek
Das Auge stets auf den Ball gerichtet: Lukas Domevscek(Bild: GEPA)

„Bedeutet 120 Vollgas laufen“
„Ich habe als Goalie eine gewisse Wirkung und versuche natürlich gerade den Jungen einzuimpfen, wie man aus solchen Situationen auch wieder rauskommt.“ Der Schlussmann erfüllt seinen Teil zumindest, fischt nach allen Regeln der Kunst die Bälle aus dem Kremser Kasten. Auch, wenn der restliche Motor etwas stockt. „Im Prinzip stehe ich aber nur da und lasse mich abschießen.“ Bescheiden. Kommt ihm aber gerade in englischen Wochen wie dieser nur allzu recht. „Für den Rest bedeutet das 120 Minuten Vollgas laufen“. Für Domevscek zwei Stunden „abschießen lassen“ ...

An Domevscek lag es mit Sicherheit nicht, dass die Kremser bislang nicht in die Gänge kommen.
An Domevscek lag es mit Sicherheit nicht, dass die Kremser bislang nicht in die Gänge kommen.(Bild: GEPA)

Der Hexer ist Jurist
Quasi gegenteilig zum Sprichwort „Wer es nicht in den Haxn’n hat, hat es im Hirn“. Denn beim Wachauer Hexer raucht im beruflichen Sinne tagtäglich der Kopf. „Ich arbeite als Jurist, habe da schon mein zweites Standbein aufgebaut. Und in dem Job ist es natürlich gut, wenn ich auch a bissl nachdenke“, lacht 1,91m-Hüne.

Den Gerechtigkeitssinn lässt er dann aber meist im Büro. Bei Fehlentscheidungen auf dem Parkett wird auf etwaige Verhandlungen mit dem Schiri verzichtet. „Macht aber eh auch meistens wenig Sinn. Und das sind auch nur Menschen, Fehlpfiffe können passieren. Da gibt’s bei uns andere Kandidaten, die dann gerne diskutieren“, schmunzelt Domevscek. Hier siegt die Vernunft – und die räumliche Trennung. Schließlich steht er ja nur hinten im Kasten und lässt sich abschießen ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Handball
11.11.2026 07:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
148.177 mal gelesen
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Formel 1
Toto Wolff deutlich: „Dann soll er daheimbleiben“
101.720 mal gelesen
Mercedes-Teamchef Toto Wolff
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
84.803 mal gelesen
Motor
Ein Hersteller setzt Milliarden auf den Verbrenner
1075 mal kommentiert
Honda entwickelt einen neuen V6-Hybridantrieb für große US-Modelle, die ab 2027 auf den Markt ...
Innenpolitik
„Werden bald in einer völlig anderen Welt leben“
809 mal kommentiert
Altkanzler Kurz ließ am Montagabend in Wien aufhorchen.
Wirtschaft
Regierung streicht Öko-Abgabe auf Stromrechnung
741 mal kommentiert
Alles, was die Energiekosten senkt, bleibt den Haushalten mehr im Geldbörsel.
Mehr Handball
Krems-Hexer Domevscek
„Stehe ja eh nur da und lasse mich abschießen“
Star-Trainer wirft hin
Serbischer Champions-League-Klub vor dem Zerfall
Atzgersdorf Letzter
Noch sieglos! „Nicht um jeden Preis oben bleiben“
Handball – Das Magazin
JAGS zu Gast! Meisterprüfung für Linzer Handballer
Handball
Österreich nach Sieg in Georgien voll auf EM-Kurs
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf