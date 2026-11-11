„Wer keine Ahnung hat, soll nicht schlecht reden“

Auf Mallorca sorgt sie für Partystimmung, bei „DSDS“ muss sie dagegen knallhart urteilen. Schlager-Sängerin Isi Glück sitzt auch in der nächsten Staffel wieder neben Dieter Bohlen und Bushido in der Jury. Ob es ihr das leicht fällt und was zu Ballermann-Kritikern zu sagen hat, sehen Sie im Video.