Bayern-Fans sind verärgert und schimpfen über DFL

Nächste Chance in zehn Wochen

Tatsächlich hat der FC Bayern im Vergleich mit den anderen Bundesliga-Teams in der Hinrunde die wenigsten Samstagnachmittagspiele – und in den nächsten Zehn Wochen wird auch keines hinzukommen. Die nächste Möglichkeit bietet sich mit dem Heimspiel gegen Schalke am 30. Jänner. Noch steht die Anpfiffzeit nicht fest, vielleicht kommt die DFL den Wünschen der Bayern-Fans diesmal ja entgegen ...