Bayern-Fans sind verärgert und schimpfen über DFL

Dass die letzten Bayern-Spiele der Hinrunde allesamt zu für Familien ungünstige Uhrzeiten angepfiffen werden, sorgt bei den Fans der Münchner für Unmut. Fanklub-Boss Bernd Hofmann nimmt die Bundesliga-Gruppe DFL in die Verantwortung.
„Die DFL sollte anfangen, darauf Rücksicht zu nehmen und mehr Samstagnachmittag-Heimspiele ermöglichen“, ärgerte sich der 77-Jährige im Gespräch mit der deutschen „Bild“-Zeitung. Die Bundesliga-Heimspiele gegen Köln (20. November), Paderbord (4. Dezember) und Werder Bremen (18. Dezember) werden alle am Freitagabend ausgetragen, das Heimspiel gegen Leverkusen (13. Jänner) findet sogar an einem Mittwochabend statt. Auch die Champions-League- beziehungsweise DFB-Pokal-Spiele gegen Slavia Prag und Hertha Berlin beginnen nicht vor 20.45 Uhr.
„Der FC Bayern ist ein großer, vor allem aber familienfreundlicher Verein. Darum sollte es auch gelingen, pro Saison mehr als ein oder zwei Samstagnachmittags-Heimspiele hinzubekommen. Die Fans und vor allem Familien mit Kindern danken es dem Verein. Die Abend-Ansetzungen sind nicht familienfreundlich“, so Hofmann.
Nächste Chance in zehn Wochen
Tatsächlich hat der FC Bayern im Vergleich mit den anderen Bundesliga-Teams in der Hinrunde die wenigsten Samstagnachmittagspiele – und in den nächsten Zehn Wochen wird auch keines hinzukommen. Die nächste Möglichkeit bietet sich mit dem Heimspiel gegen Schalke am 30. Jänner. Noch steht die Anpfiffzeit nicht fest, vielleicht kommt die DFL den Wünschen der Bayern-Fans diesmal ja entgegen ...
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