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Backstage entdeckt: Die Glow-Secrets der Stars

Stars & Society
11.11.2026 08:00
Porträt von krone.tv
Von krone.tv

Wie kommen die Stars zu ihrem strahlenden Glow? Sasa Schwarzjirg hat sich backstage für Sie auf Spurensuche begeben und herausgefunden, welche Beauty-Produkte für den perfekten Glow sorgen, wie die Stars ihre Haut pflegen und mit welchen kleinen Tricks man gekonnt nachhelfen kann.

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