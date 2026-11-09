Sex für Geheimnisse: Die Geschichte der Venusfalle

Wenn sich in der Welt der Nachrichtendienste ein eigener Jargon um ein Phänomen gebildet hat, kann man davon ausgehen, dass dieses häufiger auftritt: Da ist die Rede von „Honigfallen“, von „Romeo- und Julia-Agenten“, Ziele tappen in „Venusfallen“, lassen sich mit „Raben“ und „Schwalben“ ein. Spionage durch Sex ist längst auch in der Populärkultur Thema: Im James-Bond-Streifen „Liebesgrüße aus Moskau“ dreht der unwiderstehliche 007 eine sowjetische Agentin um, in „Austin Powers“ wird der Sex der Geheimagenten augenzwinkernd zum humoristischen Stilmittel. Aber was steckt wirklich hinter dieser Methode? Wo liegen ihre Ursprünge? Welche historischen Fälle gibt es? Krone+ zeigt Ihnen, wie die Mächtigen seit Jahrtausenden Sex zur Manipulation und Informationsgewinnung einsetzen.