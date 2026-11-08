Nvidia-Chef soll Affäre mit China-Spionin haben

In den vergangenen Tagen hatte es Medienberichte gegeben, wonach Huang ein Verhältnis zu einer Frau gehabt habe, die nach Vermutungen von US-Sicherheitskreisen vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden ist. Huang gab laut „New York Times“ den Seitensprung zu. In einer E-Mail an die Nvidia-Beschäftigten, bestätigte er, dass er eine Affäre gehabt habe. „Ich schulde meiner Familie und Euch allen eine Entschuldigung“, schrieb er. „Ich war meiner Frau untreu.“ Das Ehepaar ist seit gut 40 Jahren verheiratet.