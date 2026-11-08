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Gibt Seitensprung zu

Nvidia-Chef soll Affäre mit China-Spionin haben

Digital
08.11.2026 22:31
Nvidia-Chef Jensen Huang
Nvidia-Chef Jensen Huang(Bild: AFP/JOSH EDELSON)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nvidia-Chef Jensen Huang hat sich für seine Affäre entschuldigt – die er mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin gehabt haben soll. „Ich war meiner Frau untreu“, schrieb er in einer E-Mail an die Nvidia-Mitarbeiter.

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In den vergangenen Tagen hatte es Medienberichte gegeben, wonach Huang ein Verhältnis zu einer Frau gehabt habe, die nach Vermutungen von US-Sicherheitskreisen vom chinesischen Geheimdienst angeworben worden ist. Huang gab laut „New York Times“ den Seitensprung zu. In einer E-Mail an die Nvidia-Beschäftigten, bestätigte er, dass er eine Affäre gehabt habe. „Ich schulde meiner Familie und Euch allen eine Entschuldigung“, schrieb er. „Ich war meiner Frau untreu.“ Das Ehepaar ist seit gut 40 Jahren verheiratet.

Der US-Chipriese Nvidia hat eine Untersuchung zu Berichten eingeleitet, dass Firmenchef Jensen Huang zum Ziel ausländischer Spionageaktivitäten geworden ist. Die Untersuchung solle von Mitgliedern des Verwaltungsrates und externen Ermittlern geführt werden.

Zuvor hatte die „Financial Times“ von der Liebesbeziehung berichtet. In einer ersten Reaktion von Nvidia auf die Berichte hatte es vor einigen Tagen noch geheißen, es handle sich um gewöhnliche Kontakte zu einer Vertreterin eines Nvidia-Kundenunternehmens.

Weiter Vertrauen in Huang
Während man derzeit keinen Grund zur Annahme habe, dass Geschäftsgeheimnisse von Nvidia oder die nationale Sicherheit der USA kompromittiert worden seien, werde die Untersuchung allen verfügbaren Informationen nachgehen, hieß es in der Stellungnahme des Verwaltungsrates. Das Gremium habe weiterhin Vertrauen in Huang und dessen Führungsmannschaft. Der 63-Jährige ist ein führender Mitgründer von Nvidia.

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Schlüsselunternehmen für KI-Boom
Nvidia ist ein Schlüsselunternehmen für den KI-Boom. Chips der Firma aus Santa Clara im Silicon Valley dominieren in Rechenzentren bei Training und Betrieb Künstlicher Intelligenz. Huang baute in den vergangenen Jahren zudem ein enges Verhältnis zu US-Präsident Donald Trump auf.

Zwischen Huang und der US-Regierung gab es immer wieder Differenzen über Beschränkungen für die Lieferung moderner KI-Chips nach China. Der Nvidia-Chef argumentiert, Verbote schadeten der Dominanz von Nvidia und damit auch der Vorreiterrolle der USA, weil sie die Entwicklung eigener Technologie in China beschleunigen würden. Die US-Regierung versucht dagegen seit Jahren, chinesische Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz durch die Blockade der Lieferungen von Hochleistungschips unter anderem von Nvidia zu bremsen.

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