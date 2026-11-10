Räuber stieß 65-Jährige zu Boden: Opfer verletzt

Ein Räuber hat am Montag gegen Mittag im Zuge eines Überfalls auf eine Wiener Trafik eine Mitarbeiterin verletzt. Der Unbekannte hatte die 65-Jährige, die hinter dem Verkaufspult stand, brutal zu Boden gestoßen, ehe er mit Bargeld das Weite suchte.
Der Täter betrat gegen 12.15 Uhr die Trafik im Bereich der Holzknecht- und Laaer-Berg-Straße im Bezirk Favoriten. Er ging hinter das Verkaufspult, stieß die Angestellte zu Boden und nahm die Kassa an sich. Danach ergriff er die Flucht. Er erbeutete einen höheren dreistelligen Eurobetrag.
Ehemann sah Tat mit an
Das alles geschah vor den Augen des Ehemannes der 65-Jährigen, dem Besitzer des Geschäfts. Dieser hatte den Unbekannten beim Betreten des Geschäfts sogar angesprochen und gefragt, ob er etwas suche. Der Verdächtige soll darauf mit „Na, was soll ich denn suchen?“ geantwortet haben, berichtete eine Polizeisprecherin. Danach sei die 65-Jährige hinzugekommen – es folgte der Stoß und der Griff zur Kassa.
Das Opfer wurde bei dem Sturz verletzt und nach der Erstversorgung mit Verdacht auf Prellungen an den Oberschenkeln ins Krankenhaus eingeliefert. Eine Fahndung nach dem Täter verlief vorerst ohne Erfolg, die Ermittlungen laufen.
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