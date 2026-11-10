Räuber stieß 65-Jährige zu Boden: Opfer verletzt

Ehemann sah Tat mit an

Das alles geschah vor den Augen des Ehemannes der 65-Jährigen, dem Besitzer des Geschäfts. Dieser hatte den Unbekannten beim Betreten des Geschäfts sogar angesprochen und gefragt, ob er etwas suche. Der Verdächtige soll darauf mit „Na, was soll ich denn suchen?“ geantwortet haben, berichtete eine Polizeisprecherin. Danach sei die 65-Jährige hinzugekommen – es folgte der Stoß und der Griff zur Kassa.