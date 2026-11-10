Derby-Drama in OÖ & Rapid im Titelrausch

Rapid im Höhenflug, Austria Wien mitten im Abstiegskampf und Sturm Graz weit weg von den eigenen Ansprüchen! In Folge 83 von „Gelb Rot – Der Unicope Fußball-Talk“ begrüßen wir einen besonderen Gast: Lucas Miedler, österreichischer Tennis-Doppelspieler und aktuell auf internationaler Bühne erfolgreich unterwegs.