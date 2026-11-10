Erneut: Missbrauch-Skandal um britischen Promi

Es ist ein heftig diskutierter Fall, der aktuell am High Court in London behandelt wird: Ein nicht namentlich genannter britischer Prominenter wollte gerichtlich verhindern, dass der „Guardian“ und der Fernsehsender ITN über Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens gegen ihn berichten.

Ihm wird vorgeworfen, seine Bekanntheit und seinen Einfluss über mehrere Jahre genutzt zu haben, um Kontakt zu jungen Frauen und teilweise sehr jungen Frauen aufzunehmen und sexuelle Beziehungen anzubahnen. Einige der geschilderten Vorwürfe könnten, falls sie sich bestätigen, strafrechtlich relevant sein. Der Mann bestreitet jegliches Fehlverhalten. Der Prominente wird bislang offiziell geheim gehalten und unter dem Kürzel „PPT“ geführt.