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Dramatische Drohung

Erneut: Missbrauch-Skandal um britischen Promi

Society International
10.11.2026 11:42
Ein bekannter britischer Promi steht am Londoner High Court vor Gericht: Ihm wird vorgeworfen, ...
Ein bekannter britischer Promi steht am Londoner High Court vor Gericht: Ihm wird vorgeworfen, seine Bekanntheit genutzt zu haben, um sexuellen Kontakt zu sehr jungen Frauen aufnehmen zu können.(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Es reißt nicht ab: Schon wieder steht ein britischer Promi aufgrund schwerer Missbrauchsvorwürfe vor Gericht. Der Promi hatte gedroht, Suizid zu begehen, sollte sein Name öffentlich bekannt werden. Da er nun aber die Berufungsfrist am Montag versäumt hat, könnten ihn der „Guardian“ und ITN jederzeit namentlich nennen ...

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Es ist ein heftig diskutierter Fall, der aktuell am High Court in London behandelt wird: Ein nicht namentlich genannter britischer Prominenter wollte gerichtlich verhindern, dass der „Guardian“ und der Fernsehsender ITN über Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens gegen ihn berichten. 

Ihm wird vorgeworfen, seine Bekanntheit und seinen Einfluss über mehrere Jahre genutzt zu haben, um Kontakt zu jungen Frauen und teilweise sehr jungen Frauen aufzunehmen und sexuelle Beziehungen anzubahnen. Einige der geschilderten Vorwürfe könnten, falls sie sich bestätigen, strafrechtlich relevant sein. Der Mann bestreitet jegliches Fehlverhalten. Der Prominente wird bislang offiziell geheim gehalten und unter dem Kürzel „PPT“ geführt.

Mehr als 100 Menschen befragt
Sowohl der „Guardian“ als auch ITS recherchierten besonders intensiv. Die Journalisten sollen mehr als 100 Personen befragt haben, dabei sollen 30 Personen eigene, unmittelbare Erfahrungen geschildert haben.

Eine Veröffentlichung der Vorwürfe könne nach Einschätzung seiner Anwältin lebensbedrohliche Folgen haben. Aktuell würde der Promi psychiatrisch behandelt und sei zeitweise stationär untergebracht worden.

Der Richter nahm die Drohungen des Promis ausdrücklich ernst. Er stellte fest, dass eine Veröffentlichung das Suizidrisiko erheblich erhöhen würde. Trotzdem lehnte er die beantragte einstweilige und dauerhafte Veröffentlichungssperre am 3. November ab. 

Er soll gesagt haben: „Ich räume ein, dass eine Veröffentlichung beim Kläger akutes und möglicherweise lang anhaltendes seelisches Leid verursachen würde. Seine Verletzlichkeit und die zu erwartenden psychiatrischen Folgen sind von großer Ernsthaftigkeit.“

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Frist verstrichen
Nach aktuellen Medienberichten hat der Prominente die Frist für eine Berufung gegen die Entscheidung des High Court verstreichen lassen (Die Frist endete am Montag, dem 9. November). Auch seine Anwälte reagierten nicht auf Bitten um eine Stellungnahme zu dieser Angelegenheit. Daher könnte die Veröffentlichung der Recherche vom „Guardian“ und ITN jetzt unmittelbar bevorstehen ...

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
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