Australien will härtere Regeln nach KI-Hack

Beide Unternehmen hatten jedoch im vergangenen Monat vor dem australischen Parlament erklärt, dass sie Gesetze zur Meldepflicht bei Datenpannen durch ihre KI-Systeme begrüßen würden. Die verpflichtenden Sicherheits- und Schutzmaßnahmen für KI sollen Teil eines geplanten KI-Gesetzes werden, das die australische Regierung im kommenden Jahr ins Parlament einbringen will.