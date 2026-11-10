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„Weiß nicht weiter“

Brandopfer sucht dringend einen Schlafplatz

Salzburg
10.11.2026 06:00
Karin Barleben verlor ihr Zuhause – nicht aber ihren „Bauxi“: „Er ist alles, was ich habe. Gott ...
Karin Barleben verlor ihr Zuhause – nicht aber ihren „Bauxi“: „Er ist alles, was ich habe. Gott sei Dank geht es ihm wenigstens immer noch gut.“(Bild: Krone-Collage/Markus Tschepp)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Ein verheerender Brand zerstörte das Zuhause in Salzburg von Karin Barleben. Sie selbst blieb unverletzt, die Pensionistin steht dennoch vor einer höchst ungewissen Zukunft. Sie sucht dringend eine Unterkunft für sich und ihren Hund „Bauxi“ – bislang vergeblich ... 

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Ihren Hund hält Karin Barleben fest umklammert. Sie herzt den Vierbeiner und streichelt ihm zärtlich durch das frisch geschorene Fell. „Wenigstens geht es meinem ,Bauzi’ gut“, schnauft die Pensionistin durch. Abgesehen von ihrem geliebten Vierbeiner ist der 78-Jährigen nicht mehr allzu viel geblieben.

Brand zerstörte ihr Wohnhaus
Vor gut einer Woche zerstörte ein Brand das Wohnhaus der Pensionistin in Puch-Urstein. Aus weiter ungeklärter Ursache fing der Wintergarten ihres Anwesens Feuer – die „Krone“ berichtete.

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Die Flammen griffen rasch auf das Dach über. „Ich habe das gar nicht bemerkt, habe gemütlich einen Kaffee getrunken“, erinnert sich die Tennengauerin. Plötzlich stand ihr Nachbar Johann Pfeifenberger vor ihr. Er hatte die Flammen bemerkt, stürmte in das brennende Haus und brachte Barleben samt „Bauzi“ schnellstmöglich in Sicherheit.

Großer Dank an Lebensretter
Er verhinderte damit wohl eine Tragödie. „Ich kann ihm nicht genug danken. Schön, dass es so einen Zusammenhalt untereinander gibt. Auch wenn man sonst gar nicht so viel miteinander zu tun hat“, meint die Pensionistin gerührt.

Marion Mayr (r.) steht ihrer Schwester Karin (l.) in der schweren Zeit bedingungslos zur Seite.
Marion Mayr (r.) steht ihrer Schwester Karin (l.) in der schweren Zeit bedingungslos zur Seite.(Bild: Markus Tschepp)

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Sie konnte die Flammen rasch unter Kontrolle bringen. Die Schäden an dem Haus aus den 80er-Jahren sind dennoch massiv. „Es ist unbewohnbar, wahrscheinlich muss es sogar abgerissen werden“, erzählt Barleben. Möbel und Hausrat sind verbrannt oder aufgrund des Löschwassers nicht mehr zu gebrauchen. „Ich muss fast meine ganze Kleidung wegschmeißen.“

Zitat Icon

Wir finden im ganzen Raum Tennengau absolut nichts. Dabei bräuchte es doch nur eine kleine Wohnung.

Marion Mayr, Schwester

Wer gibt Pensionistin ein Dach über dem Kopf?
Vorerst ist Karin Barleben im örtlichen Kirchenwirt untergekommen. Ein teures Unterfangen, zusammen mit ihrer Schwester Marion sucht sie für sich und „Bauxi“ dringend eine neue Wohnung. Bislang ohne Erfolg! „Es bräuchte doch nur eine kleine Wohnung zu einem halbwegs bezahlbaren Preis. Wir finden im ganzen Raum Hallein nichts“, klagen die beiden Geschwister. Die Zeit drängt, die Verzweiflung steigt Tag für Tag. Barleben: „Wie soll es denn nur weitergehen?“

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