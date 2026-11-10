Brandopfer sucht dringend einen Schlafplatz

Wer gibt Pensionistin ein Dach über dem Kopf?

Vorerst ist Karin Barleben im örtlichen Kirchenwirt untergekommen. Ein teures Unterfangen, zusammen mit ihrer Schwester Marion sucht sie für sich und „Bauxi“ dringend eine neue Wohnung. Bislang ohne Erfolg! „Es bräuchte doch nur eine kleine Wohnung zu einem halbwegs bezahlbaren Preis. Wir finden im ganzen Raum Hallein nichts“, klagen die beiden Geschwister. Die Zeit drängt, die Verzweiflung steigt Tag für Tag. Barleben: „Wie soll es denn nur weitergehen?“