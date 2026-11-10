Libyer (31) in Wohnungsnot drohte mit Massaker

„Spätestens Montag um 10 Uhr“ habe der Mann angekündigt, berichtete ein Bewährungshelfer im Zeugenstand. Benzin und Gas habe er bereits gekauft. Er werde einen Ort suchen, an dem sich möglichst viele Menschen aufhalten. Ob jung oder alt, sei ihm egal. Selbst seinen eigenen Tod nehme er in Kauf. Als der Sozialarbeiter ihn darauf hinwies, dass er bei solchen Drohungen die Polizei verständigen müsse, soll der Libyer unbeeindruckt geblieben sein. Dann gebe es eben ein „Massaker an der Polizei“. Auf die Frage, ob man ihm helfen könne, habe er nur erwidert: „Jetzt ist es zu spät, Bruder.“