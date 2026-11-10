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„Jetzt ist es zu spät“

Libyer (31) in Wohnungsnot drohte mit Massaker

Vorarlberg
10.11.2026 06:00
Der Angeklagte wollte vor Gericht unschuldig wirken.
Der Angeklagte wollte vor Gericht unschuldig wirken.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Weil ihm die Vorarlberger Stadt Hohenems keine Wohnung vermittelt hatte, soll ein 31-jähriger Libyer mit einem Blutbad gedroht haben. Am Montag musste sich der Vorbestrafte am Landesgericht Feldkirch verantworten. 

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Keine Wohnung? Dann eben ein Massaker! Mit dieser erschreckenden Drohung soll ein 31-jähriger Libyer seinem Ärger über die Stadt Hohenems Luft gemacht haben. Weil ihm bislang keine Unterkunft vermittelt worden war, kündigte er laut Anklage an, möglichst viele Menschen töten zu wollen. Am Montag musste sich der vierfach Vorbestrafte dafür am Landesgericht Feldkirch verantworten. 

„Spätestens Montag um 10 Uhr“ habe der Mann angekündigt, berichtete ein Bewährungshelfer im Zeugenstand. Benzin und Gas habe er bereits gekauft. Er werde einen Ort suchen, an dem sich möglichst viele Menschen aufhalten. Ob jung oder alt, sei ihm egal. Selbst seinen eigenen Tod nehme er in Kauf. Als der Sozialarbeiter ihn darauf hinwies, dass er bei solchen Drohungen die Polizei verständigen müsse, soll der Libyer unbeeindruckt geblieben sein. Dann gebe es eben ein „Massaker an der Polizei“. Auf die Frage, ob man ihm helfen könne, habe er nur erwidert: „Jetzt ist es zu spät, Bruder.“

Vor Gericht wollte der Angeklagte von alldem nichts wissen. „Mein Deutsch ist schwach“, beteuerte er. Der Bewährungshelfer habe ihn falsch verstanden. Tatsächlich habe er von seinem durch einen Bombenangriff zerstörten Haus in Libyen und seiner schwer verletzten Schwester erzählt. Diese habe Benzin und Gas gekauft, weil sie sich das Leben nehmen wolle. Er selbst habe lediglich um eine Wohnung gebeten.

Schutzbehauptungen vor Gericht
Auch das dreimalige Auslösen eines Feueralarms in einer Tiefgarage im Vorjahr rechtfertigt er mit seiner persönlichen Notlage. Dort habe er wochenlang geschlafen. „Ich hatte Brustschmerzen und wollte ins Krankenhaus.“ Weil er kein Ladekabel für sein Handy gehabt habe, sei ihm nur der Notknopf geblieben. Immer wieder dreht sich seine Verteidigung um die Forderung nach eine Wohnung. Dass seine Wohnungsnot nicht auf der Stelle gelöst wurde, schien der Angeklagte kaum akzeptieren zu wollen. Die Staatsanwältin wertet seine Erklärung als Schutzbehauptung. Die Richterin glaubt dem Bewährungshelfer.

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Das Urteil: sechs Monate Haft wegen Landzwangs. Dazu kommen weitere sechs Monate aus zwei widerrufenen bedingten Haftstrafen. Zwei weitere bedingte Strafen wurden nicht widerrufen, allerdings die Probezeiten verlängert. „Ich habe nichts getan. Ich bin unschuldig“, jammerte der in U-Haft Sitzende. Dennoch nahm er das Urteil an, es ist rechtskräftig.

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