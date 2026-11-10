Die Wiener Austria kämpft in der Länderspielpause gegen „Dynamiken, die man nicht wirklich erklären kann“. Zusammenhalt ist jetzt wichtiger denn je …
Welche Schrauben will und kann die Austria in der Länderspiel-Pause jetzt bewegen? „Fest steht, dass wir danach ein anderes Gesicht zeigen wollen“, sagt Cheftrainer Maximilian Uhlig. „Es ist eine schwierige Situation für uns alle. Wir müssen uns die Dinge extrem hart erarbeiten, brauchen für alle Erfolgserlebnisse zwei, drei Versuche mehr als normal. Leicht von der Hand geht derzeit einfach gar nichts.“
Schwierige Aufgaben
Also geht es vor allem darum, sich neben den fußballerischen Details auch wieder eine gewisse Leichtigkeit zu erarbeiten. Die wird man angesichts des Restprogramms im Jahr 2026 auch brauchen. Neben den drei Krachern gegen Salzburg, Sturm und LASK wartet auf den Vorletzten aus Wien-Favoriten auch das Kellerduell gegen den Letzten Wolfsberg.
Seine erste Saison bei der Austria ganz anders vorgestellt hat sich natürlich auch Valentino Müller. Sein Kopfball an die Latte wurmte ihn nach dem 1:1 gegen seinen Ex-Klub WSG Tirol ganz besonders. Irgendwie aber bezeichnend für die aktuelle Lage der Violetten. „Im Sport entstehen manchmal Dynamiken, die man nicht wirklich erklären kann, in denen alles schwieriger ist. Aber es ist ein Prozess, den wir annehmen müssen und den wir nur alle gemeinsam bewältigen können.“ Genau diesen Zusammenhalt sieht auch Abwehrchef Aleks Dragovic als Basis-Faktor. Der nicht verhandelbar ist.
Klare Worte von Dragovic
„Auch wenn viele gerne sehen würden, dass wir uns jetzt zerstreiten, werden wir uns nicht verrückt machen lassen und weiterarbeiten“, stellt der 100-fache ÖFB-Teamverteidiger klar. Dragovic sagt auch ganz deutlich, dass die Austria angesichts ihrer finanziellen Möglichkeiten „da oben gar nichts verloren hat“. „Aber da hinten drinnen zu stehen, ist natürlich auch nicht zufriedenstellend.“
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