Seine erste Saison bei der Austria ganz anders vorgestellt hat sich natürlich auch Valentino Müller. Sein Kopfball an die Latte wurmte ihn nach dem 1:1 gegen seinen Ex-Klub WSG Tirol ganz besonders. Irgendwie aber bezeichnend für die aktuelle Lage der Violetten. „Im Sport entstehen manchmal Dynamiken, die man nicht wirklich erklären kann, in denen alles schwieriger ist. Aber es ist ein Prozess, den wir annehmen müssen und den wir nur alle gemeinsam bewältigen können.“ Genau diesen Zusammenhalt sieht auch Abwehrchef Aleks Dragovic als Basis-Faktor. Der nicht verhandelbar ist.