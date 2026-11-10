Crash mit Goalie: „Aus meinem Mund schoss Blut“

Nur wenige Tage nach dem Tod von Spanien-Kicker Jesús de Miguel sorgt ein beinahe identer Vorfall im burgenländischen Unterhaus-Fußball beim Spiel zwischen Stoob und Antau für Diskussionen. Stoob-Kicker Andreas Domnanovich erlitt beim Zusammenstoß mit Antau-Goalie Daniel Straussberger einen doppelten Kieferbruch. „Ich spürte mein Gebiss nicht mehr, mein Kiefer war nicht mehr da, wo er sein sollte, und aus meinem Mund schoss das Blut. Ich hatte große Angst“, sagt Domnanovich der „Krone“.
Beim Zweitliga-Spiel zwischen Teneriffa und Andorra war Jesús de Miguel nach einem Zusammenstoß mit Torhüter Jesús Owono gestorben. Der Keeper war mit dem Knie voraus in den Zweikampf gegangen und wurde ausgeschlossen.
Ähnlich dramatische Szenen spielten sich am Samstag in der 1. Klasse Mitte im Burgenland ab: In Stoob eilte Antau-Goalie Daniel Straussberger in Minute 13 ebenfalls aus seinem Tor und traf Stoob-Kicker Andreas Domnanovich schwer. Dieser blieb minutenlang auf dem Feld liegen und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Partie wurde abgebrochen.
Streit um den Ablauf der Szene
Über den genauen Ablauf der Szene gibt es unterschiedliche Darstellungen. Im Spielbericht ist laut Stoob von einem Treffer mit dem Ellbogen und einem Zusammenprall im Strafraum die Rede. Der Verein widerspricht: Straussberger habe Domnanovich mit dem Knie getroffen, außerdem sei die Szene außerhalb des Sechzehners passiert. Als Hinweis nennt Stoob Blutspuren außerhalb des Strafraums. Die Aktion wurde mit Gelb geahndet.
Stoobs Co-Trainer Wolfgang Weber ärgerte sich über die Entscheidung des Schiedsrichters. „Unser Spieler lag am Boden und blutete stark aus dem Mund. Der Kiefer hing nur mehr herunter. Viele bei uns hatten Tränen in den Augen.“
Domnanovich: „Rücksichtslos und gesundheitsgefährdend“
Domnanovich erlitt einen doppelten Kieferbruch und wird im Landeskrankenhaus Graz für weitere Untersuchungen und zur Rehabilitation behandelt. Berichte, wonach er mehrere Zähne verloren haben soll, entsprechen jedoch nicht der Wahrheit, wie Domnanovich selbst bestätigt. „Ich würde dem Torwart nie Absicht unterstellen, jedoch ist es in dieser Aktion rücksichtslos und gesundheitsgefährdend, so hinauszustürmen – egal, ob er den Ball erwischt oder nicht. Ich merkte nur, wie es krachte. Leider hatte ich auch keine Möglichkeit mehr auszuweichen, da ich ihn nicht habe kommen sehen“, sagt Domnanovich der „Krone“.
Der Stoob-Spieler schildert auch die dramatischen Momente nach dem Zusammenstoß: „Ich spürte mein Gebiss nicht mehr, mein Kiefer war nicht mehr da, wo er sein sollte, und aus meinem Mund schoss das Blut. Ich hatte große Angst.“
Domnanovich wurde notoperiert. „Die Operation war riskant, da in der Nähe des Kiefers ein Nerv liegt, der hätte beschädigt werden können. Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Jetzt habe ich zwei Platten im Unterkiefer, die ich mindestens neun Monate lang drin behalten muss. Dazu kommen sechs Wochen reine Flüssignahrung und mindestens sechs Wochen Sportverbot.“
Entschuldigung von Antau-Goalie Straussberger
Auch die Eltern von Domnanovich waren tief betroffen: „Als sich nach ein paar Minuten mehrere Menschen um unseren Sohn versammelt hatten und alle immer nervöser wurden, war uns klar: Da ist etwas Schlimmes passiert. Ein wenig beruhigen konnte uns Ersthelfer Dr. Petar Nadj, der sofort den Kieferbruch erkannte und die richtigen Maßnahmen einleitete. Als uns das Ärzteteam im Spital von der erfolgreichen Operation berichtete, konnten wir wieder Mut schöpfen. Uns war aber bewusst, dass es noch ein langer Weg bis zu seiner vollständigen Genesung sein wird.“
Antau-Goalie Straussberger hat sich bereits privat über Instagram bei Domnanovich entschuldigt: „Das war keinesfalls meine Absicht. Ich wünsche dir nur das Beste und eine schnelle und vollständige Genesung“, schrieb er.
Antau-Obmann: „Es war ein Unfall, der vorkommen kann“
Antau-Obmann und Spieler Karl Gerdenich betont, dass der Goalie Domnanovich nicht verletzen wollte: „Unser Tormann war kreidebleich, in der Kabine sichtlich am Boden zerstört. Er wollte dem verletzten Spieler keinesfalls was Schlechtes.“
Zur Szene sagt Gerdenich: „Die Sicht des Schiedsrichters stimmt auch aus unserer Sicht. Es war weder ein angezogenes Knie noch mit dem Fuß heraus a la Oliver Kahn. Davon sind wir Lichtjahre entfernt. Der Dani war zuerst am Ball, danach kam es zum Kontakt. Dass es so tragisch ausgeht, das wünscht man keinem. Es war ein Unfall, der vorkommen kann.“
Die Vorwürfe aus Stoob weist er zurück: „Uns Unsportlichkeit zu unterstellen ist die Spitze des Eisbergs. Es war weit weg von rücksichtslos.“ Und weiter: „Wie willst du so etwas vermeiden? Gewisse Verletzungen sind fast an der Tagesordnung. Solange ein Spieler nicht die Verletzung rücksichtslos in Kauf nimmt, kannst du das nicht verhindern. Sonst musst du jeden Zweikampf verbieten.“
Stoobs Co-Trainer Weber sieht nach den jüngsten schweren Verletzungen dennoch Handlungsbedarf: „Es hat schon Fälle gegeben, in denen Ärzte davon abgeraten haben, weiter Fußball zu spielen.“ Mit Blick auf den Verband fordert er zum Nachdenken auf: „Es gab zuletzt zu viele schwere Verletzungen.“
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