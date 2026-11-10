Crash mit Goalie: „Aus meinem Mund schoss Blut“

Domnanovich: „Rücksichtslos und gesundheitsgefährdend“

Domnanovich erlitt einen doppelten Kieferbruch und wird im Landeskrankenhaus Graz für weitere Untersuchungen und zur Rehabilitation behandelt. Berichte, wonach er mehrere Zähne verloren haben soll, entsprechen jedoch nicht der Wahrheit, wie Domnanovich selbst bestätigt. „Ich würde dem Torwart nie Absicht unterstellen, jedoch ist es in dieser Aktion rücksichtslos und gesundheitsgefährdend, so hinauszustürmen – egal, ob er den Ball erwischt oder nicht. Ich merkte nur, wie es krachte. Leider hatte ich auch keine Möglichkeit mehr auszuweichen, da ich ihn nicht habe kommen sehen“, sagt Domnanovich der „Krone“.