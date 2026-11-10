Schon wieder Homophobie-Wirbel um Dortmund-Spieler

Mit seinem Jubel bei seinen beiden Toren gegen Elversberg (2:1) hat Felix Nmecha für ordentlich Wirbel gesorgt. Es ist nicht das erste Mal ...
Der Deutsche feiert seine Treffer typischerweise damit, dass er in die Knie geht, eine imaginäre Krone von seinem Kopf nimmt und diese vor sich auf den Rasen legt. Die Symbolik dahinter: Der Heldenstatus des gläubigen Christen wird an Jesus übertragen. Nmecha unterstützt mit seinem Jubel „Ballers in God“. Die Geste gilt als Markenzeichen des evangelikalen Netzwerks und der Kampagne „The King‘s Return“.
„Teils homophob und intolerant“
So weit, so gut, problematisch sind jedoch die Werte, die die Organisation unterstützt. „Ballers in God ist in der Vergangenheit durch Äußerungen des Gründers und verschiedener Anhänger aufgefallen, die im Gegensatz zur gebotenen Toleranz stehen. Sie stehen im Zusammenhang mit christlich-fundamentalistischen Positionen, die teils homophob und intolerant gegenüber anderen Weltanschauungen sind“, zitiert die deutsche „Bild“-Zeitung Diplom-Theologe Christoph Grotepass.
Mittlerweile beteiligten sich auch weitere Dortmund-Spieler an den Jubel-Gesten Nmechas – etwa ÖFB-Legionär Carney Chukwuemeka. Bilder davon nutzt das Netzwerk auf seinen Kanälen.
Fanabteilung schaltet sich ein
Dortmunds Fan- und Förderabteilung fordert nun von Nmecha und Co., sich klar von evangelikalen Netzwerken zu distanzieren. „Wo religiöse Überzeugungen dazu benutzt werden, Menschen ihre Würde oder Gleichwertigkeit abzusprechen, endet für uns die Toleranz gegenüber Intoleranz. Es geht uns nicht um eine Verurteilung eines Menschen aufgrund seines Glaubens. Es geht um die klare Abgrenzung von Ideologien und Netzwerken, deren dokumentierte Aussagen und Aktivitäten aus unserer Sicht mit den Werten eines weltoffenen und vielfältigen Borussia Dortmund nicht vereinbar sind“, heißt es in einer entsprechenden Stellungnahme.
Wie „Bild“ berichtet, soll das Thema auch vereinsintern bereits diskutiert worden sein. 2025 war Nmecha außerdem erklärt worden, er müsse seine Social-Media-Beiträger erst von Borussia Dortmund absegnen lassen, bevor er sie online stellt. „Wir wissen um die Sensibilität religiös konnotierter Gesten und erwarten von allen Mitarbeitenden und Spielern, dass sie in ihrem Verhalten und Auftreten den gesetzlichen Vorgaben und den Grundwerten von Borussia Dortmund entsprechen. Dazu gehören Respekt, Vielfalt, Gleichberechtigung und die klare Ablehnung jeder Form von Diskriminierung“, stellt der Verein klar.
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