Schon wieder Homophobie-Wirbel um Dortmund-Spieler

Fanabteilung schaltet sich ein

Dortmunds Fan- und Förderabteilung fordert nun von Nmecha und Co., sich klar von evangelikalen Netzwerken zu distanzieren. „Wo religiöse Überzeugungen dazu benutzt werden, Menschen ihre Würde oder Gleichwertigkeit abzusprechen, endet für uns die Toleranz gegenüber Intoleranz. Es geht uns nicht um eine Verurteilung eines Menschen aufgrund seines Glaubens. Es geht um die klare Abgrenzung von Ideologien und Netzwerken, deren dokumentierte Aussagen und Aktivitäten aus unserer Sicht mit den Werten eines weltoffenen und vielfältigen Borussia Dortmund nicht vereinbar sind“, heißt es in einer entsprechenden Stellungnahme.